Coteminas se compromete a vender MMartan; FIP Odernes é potencial comprador

Conforme o acordo, o montante deve ser utilizado para quitar os débitos que a Coteminas com o Fundo de Investimento em Participações (FIP) Odernes, dívida inicialmente em R$ 180 milhões. O fundo também atuará como stalking horse, isto é, realizará o primeiro lance para balizar o leilão. Além disso, terá direito de preferência para a aquisição da marca. As regras do leilão de venda da Mmartan e o valor mínimo para as propostas ainda não foram divulgados.

A dívida com o FIP Odernes foi justamente o estopim para que o Grupo Coteminas desse entrada no pedido de recuperação judicial, aprovado no dia 25 de julho. Segundo descrito na petição inicial, foram emitidos R$ 300 milhões em debêntures do braço de varejo do grupo, a Ammo, mas apenas R$ 180 milhões foram subscritos pelo fundo. Após o não cumprimento de algumas obrigações financeiras, a Farallon, que de acordo com os autos administra o FIP Odernes, pediu o vencimento antecipado das debêntures, que eram conversíveis em ações.