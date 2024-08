CSN: alavancagem financeira em alta e dívida bilionária travam compra de cimenteira do grupo Mover

Contra a situação financeira da CSN pesam também o câmbio, atualmente próximo de R$ 5,50, a demanda ainda morna por aço no mercado interno que continua agravada pela concorrência de produtos importados da China e os preços em baixa do minério de ferro, ao redor de US$ 100 por tonelada. O resultado consolidado da CSN no segundo trimestre trouxe prejuízo de R$ 223 milhões (segundo trimestre do ano no vermelho), valor que foi amenizado pelo ganho líquido de R$ 1,5 bilhão da CSN Mineração. A mineradora teve lucro expressivo com liquidação de uma operação de hedge de preços de minério.

Todo esse cenário, conforme informações apuradas pelo Estadão, criou um ambiente de muita cautela entre CSN e seus assessores financeiros e jurídicos. O receio de Steinbruch era ver a ação da CSN derreter na Bolsa, como se viu a de Usiminas duas semanas atrás, que desabou mais de 20% no dia do balanço. Isso poderia ocorrer ao anunciar na noite do dia 12 a compra da cimenteira junto com a divulgação de resultados com alavancagem financeira alta. Ela veio em 3,36 vezes na relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) anualizado. O balanço da CSN trouxe ainda um fluxo de caixa negativo de quase R$ 1,2 bilhão no trimestre.

No balanço, o grupo destaca um caixa líquido de R$ 16,6 bilhões ao final de junho. Mas quem olhar o detalhamento dos números perceberá também que a dívida bruta atingiu a cifra de R$ 53,7 bilhões. No período de um ano, desde segundo trimestre de 2023, ela subiu R$ 9,8 bilhões, enquanto o cenário internacional só piorou O endividamento líquido cresceu quase R$ 6 bilhões. É verdade que tem uma grande parcela de impacto a alta do câmbio, pois 64% da dívida da empresa está atrelado ao dólar.