A Embraer anunciou na segunda-feira, 22, que firmou parceria com a Holanda e Áustria para a venda de nove aeronaves C-390 Millennium durante uma cerimônia no Farnborough Airshow, realizada na Inglaterra. No total, cinco aeronaves serão destinadas para a Força Aérea Real Holandesa e quatro para a Força Aérea Austríaca.

Segundo a Embraer, o C-390 irá melhorar a capacidade operacional ao oferecer melhor desempenho, maior confiabilidade e maior capacidade de carga. Ainda segundo a empresa, a aeronave pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe. O modelo também é capaz de realizar missões de transporte e lançamento de cargas e tropas, remoção aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas não pavimentadas, em superfícies como terra compactada e cascalho.

“É ótimo podermos assinar este acordo tanto para a Áustria como para a Holanda. Fico feliz em ver que podemos comprar esses aviões com as mesmas especificações. Este é um bom exemplo de colaboração na Europa entre países”, disse o vice-almirante Jan Willem Hartman, Diretor Nacional de Armamentos da Holanda.

Bosco da Costa Jr., presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, também celebrou o acordo com a Holanda e a Áustria. “Esta aeronave é a melhor escolha do mercado, oferecendo uma combinação imbatível de alto desempenho, tecnologia avançada e baixos custos de ciclo de vida”, afirmou.