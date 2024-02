Embraer assina acordo na Índia para o cargueiro C-390

De acordo com comunicado, Embraer e Mahindra vão trabalhar com a Força Aérea da Índia para identificar os próximos passos do Programa MTA (de compra de aviões de transporte de médio porte), assim como buscar meios para colaborar com a indústria aeroespacial e de defesa indianas para iniciar o desenvolvimento do plano de industrialização local do projeto.

Em nota, o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, João Bosco da Costa Junior, destaca que a Índia tem uma indústria de defesa e aeroespacial diversa e forte. “A Índia é um mercado-chave para a Embraer e nós apoiamos totalmente a visão da Índia para se tornar autossuficiente”, diz.

Vinod Sahay, presidente do Setor Aeroespacial e de Defesa e Membro do Conselho Executivo do grupo indiano, ressalta que a parceria vai não apenas reforçar a habilidade operacional da Força Aérea Indiana, mas também proporcionar uma solução de industrialização eficiente completamente alinhada com os objetivos do ‘Make in India’.