Com a estratégia de ser uma “house of brands” (casa de marcas), a Arezzo adquiriu nos últimos anos a Reserva e a Baw. Além disso, em 2019 passou a ter o licenciamento da marca Vans no Brasil.

A empresa teve receita líquida de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre do ano passado, e um lucro líquido recorrente foi de R$ 107 milhões. Veja as marcas da Arezzo: