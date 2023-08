Faria Lima ganhará dois hotéis de luxo, um em cada ponta, com diárias de até R$ 4 mil; veja detalhes

A cidade de São Paulo terá uma nova rede de hotéis de luxo. A partir de outubro, será inaugurada a primeira unidade da bandeira Pulso, na região da avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro de Pinheiros. O empreendimento tem 52 quartos e cinco suítes, restaurante, bar com estrutura para shows, boulangerie (padaria), academia e SPA da L’Occitane. A diária vai custar de R$ 2 mil a R$ 4 mil.

Entre os diferenciais do novo hotel está a união de profissionais de reputação na arquitetura, na arte e na gastronomia paulista e brasileira. A proposta dos empreendedores é ter um espaço aberto à população com praça em frente à entrada, shows intimistas no bar e lobby amplo com obras de arte que poderão ser vistas por qualquer interessado, independente de ser ou não hóspede.

Foram investidos no projeto cerca de R$ 230 milhões. Ele inclui também um prédio de imóveis residenciais acoplado, mas com entrada individual. Moradores poderão contratar os serviços do hotel como café da amanhã e limpeza.

Os 66 apartamentos com 232 metros quadrados e sala com três ambientes toda envidraçada, possibilitando ampla vista da região, estão sendo oferecidos a R$ 9 milhões e quase todos já foram vendidos. As chaves devem ser entregues em setembro.

A segunda unidade do hotel com bandeira Pulso, com 100 apartamentos, está prevista para 2025, do lado oposto do primeiro, no Jardim Paulistano. “Vamos estar nas duas pontas da Faria Lima”, afirma Otavio Suriani, CEO da Pulso. O investimento será de cerca de R$ 150 milhões.

Otavio Suriani, CEO da Pulso, apresenta novo conceito de luxo contemporâneo Foto: TABA BENEDICTO

Continua após a publicidade

A avenida é conhecida como o mais importante centro financeiro do País. Não por acaso, o grupo português OHI, dono de empresa de táxis aéreos, inaugurou na quinta-feira, 3, um serviço de aplicativo com helicópteros que transportam passageiros da Faria Lima para o Aeroporto de Guarulhos por R$ 3,5 mil.

Ainda em finalização das obras iniciadas em 2020, em plena pandemia de covid, o Pulso tem apartamentos de 32 metros quadrados e suítes de 64 metros quadrados. A arquitetura e o design de interiores são do Studio Arthur Casas.

O próprio Casas, referência da arquitetura contemporânea, garimpou móveis vintage, como cadeiras e mesas para os quartos e demais ambientes do hotel, segundo Suriani.

Quarto de novo hotel na região da Faria Lima com diária a partir de R$ 2 mil Foto: TABA BENEDICTO

Além dos objetos de decoração, cada quarto terá de três a quatro quadros pintados, especialmente, por artistas de São Paulo, mas também de outras partes do Brasil. A curadoria das peças é do crítico de arte Guilherme Wisnik.

Uma das obras é Mácula, de Nuno Ramos, que ocupará duas paredes no jardim do lobby do hotel. O restaurante e a boulangerie serão comandadas pelo restaurateur Charlô Whately, dono do Bistrô Charlô, tradicional restaurante da cidade.

O bar chamado de Sarau terá apresentações intimistas de músicos e cantores para plateias de até 50 pessoas, e drinks assinados pelo premiado bar tender Gabriel Santana. “Não estamos inaugurando um hotel, e sim um conceito”, define Suriani.

Continua após a publicidade

Detalhe do banheiro de um dos quartos do Pulso Foto: Taba Benedicto/Estadão

Segundo ele, décadas atrás os hotéis eram sinônimo de encontros sociais e culturais. Com o tempo, foram se fechando para o exterior e perdendo esse alcance e sua identidade, tornando-se parecidos entre si. “Queremos resgatar essa convivência, fazer do Pulso um ponto de encontro, além de integrar o hotel com a cidade.”

Reservas

Formado em cinema e administração e finanças, Suriani tem 33 anos e acumula a função de CEO da Pulso com a de diretor-executivo da rede de hotelaria Estanplaza, marca pertencente à holding Estancorp, grupo criado por seu pai há 40 anos. A incorporação do projeto está a cargo da Concivil, do próprio grupo, e da Stan, que também é sócia do hotel.

Ele informa que já há reservas para o hotel, que será inaugurado em outubro em dia ainda a ser definido. O Pulso abrirá as portas com certificado do Preferred Hotel Group, selo da cadeia hoteleira com mais de 650 hotéis, resorts e residências de luxo em cerca de 80 países. Até agora, no Brasil, o certificado foi concedido ao Pulso e ao Unique.

Fachada de hotel que terá praça em frente ao lobby e obra que pode ser vista pela população Foto: TABA BENEDICTO

Suriani acredita que seus principais concorrentes serão o Fasano e o Emiliano, considerados da hotelaria clássica, enquanto o Pulse é mais contemporâneo e pretende atrair clientela mais jovem.

Continua após a publicidade

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo (ABIH) também coloca na lista de hotéis de luxo em São Paulo Tangará, Hyatt, Hilton, WTC Sheraton, Gran Mercure, Sofitel, Pullman, Panamby, Renaissance, Rosewood, JW Marriot, Tivoli Mofarrej Intercontinental e L’Hotel.

O CEO da Pulso vê o mercado de hotelaria “bastante movimentado” no momento, recuperando as perdas do período da pandemia. A expectativa é que continue crescendo, com toda a cadeia do setor (restaurantes, companhias aéreas, casas de espetáculos etc) tendo em vista a melhora da economia do País. Em relação aos empreendimentos residenciais, Suriani também avalia uma retomada, contando inclusive com a queda dos juros.