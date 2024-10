Iguatemi negocia com exclusividade compra dos shoppings Paulista e Higienópolis

A Iguatemi fechou um acordo de exclusividade com a Brookfield para negociar a aquisição das suas participações nos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis, na cidade de São Paulo. Agora, a Iguatemi terá um prazo de 30 dias para apresentar uma oferta vinculante de compra dos ativos.

PUBLICIDADE A informação foi antecipada pelo Valor Econômico e confirmada pelo Estadão/Broadcast com fontes envolvidas nas negociações. Procurada, a Brookfield não fez comentários, enquanto a Iguatemi manifestou que “não comenta rumores de mercado”. As participações da Brookfield nesses ativos é estimada em cerca de R$ 2,5 bilhões a R$ 3,0 bilhões, podendo ir a um pouco além disso a depender do calor da concorrência entre os interessados na compra. No Pátio Paulista, a fatia da Brookfield é de 55,9%, e no Higienópolis, 50,1%.

Os dois empreendimentos são vistos como “joias da coroa” no setor de shoppings, dada as localizações em áreas nobres, fluxo intenso de visitantes de alto poder aquisitivo, números fortes de vendas e poucas áreas de lojistas vagas.

Shopping Pátio Higienópolis já era visto como um alvo da Iguatemi em razão de ser identificado com um público de alta renda e luxo Foto: Marcio Fernandes/Estadão

A Iguatemi já era vista no mercado como uma candidata natural à aquisição dos empreendimentos porque a companhia já atua junto ao público de alta renda e luxo na sua rede shoppings.

Além disso, a Iguatemi conta com a parceria do fundo de investimento imobiliário BB Premium Malls (BBIG11), criado neste para aquisição de shoppings em negócios conjuntos com a companhia, reforçando o poder de fogo de ambos nas negociações.

O fundo captou R$ 990 milhões no primeiro semestre. Juntos, BB Malls e Iguatemi já fizeram a compra do RioSul, também vendido pela Brookfield, no Rio de Janeiro.

Publicidade

As negociações ainda deverão envolver outros sócios de cada shopping, que têm preferência de compra. Entre eles estão a Rio Bravo, sócia no Higienópolis, e a Funcef, no Paulista. A própria Iguatemi, aliás, detém uma fatia do Higienópolis.