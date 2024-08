Itaú quer acelerar adesão a superapp e migrar 5 milhões de clientes para serviço ainda neste ano

“Sentimos que dá para dobrar, chegar a 5 milhões de clientes”, disse o presidente do banco, Milton Maluhy, em entrevista à imprensa nesta quarta-feira, 7, para comentar os resultados do banco no segundo trimestre. O Itaú teve lucro líquido de R$ 10 bilhões no período, um crescimento de 15,2% em um ano.

O superapp é um dos primeiros frutos do One Itaú, projeto que quer unificar a forma como as diferentes áreas do banco veem o cliente. Nesse caso, o Itaú abrirá o aplicativo principal para clientes que têm produtos da casa, mas não a conta corrente. O objetivo é fazer com que ampliem o relacionamento com o conglomerado.