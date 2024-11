Motorhome da Marcopolo: uma ideia que veio dos funcionários

A fabricante de ônibus Marcopolo anunciou esta semana a sua entrada no mercado de motorhome e que terá uma divisão dedicada a esses produtos. A Marcopolo Motorhome vai operar como uma unidade semiautônoma da empresa, nos mesmos moldes da Marcopolo Rail, de produtos metroferroviários, e da divisão de fabricação de ônibus elétricos.

PUBLICIDADE A diferença é que essas duas áreas de atuação anteriores surgiram dentro da Marcopolo Next, divisão voltada a desenvolver negócios para o futuro do grupo. A ideia para a venda de motorhomes veio de um caminho diferente, uma iniciativa para incentivar os funcionários a trazer sugestões para a empresa. Foram 126 ideias inscritas. “A gente esperava muita coisa de melhoria contínua, para ganhos de eficiência em processos de produção, mas vieram também ideias de novos negócios”, afirma o executivo-chefe da Marcopolo Next, Alexandre Cruz, que também assumiu a frente da Marcopolo Motorhome.

Alexandre Cruz, executivo-chefe da Marcopolo Next e da Marcopolo Motorhome Foto: GIO_BOFF

Três ideias foram consideradas vencedoras e colocadas em ação. Além da venda de motorhomes, ganharam o prêmio um plano de utilizar um software de inteligência artificial para permitir a configuração dos produtos comprados da empresa e outra de manufatura aditiva, conhecida como impressão 3D.

O projeto de motorhome começou com quatro engenheiros e um executivo de negócios, em agosto do ano passado. No mês de dezembro, os trabalhos começaram para valer, diz Cruz. Em nove meses, o projeto foi acelerado até se ter o primeiro produto pronto. “Analisamos o mercado americano. Cruzamos os Estados Unidos de motorhome, entrevistamos mais de 100 pessoas e fizemos estudos com empresas americanas do segmento”, diz.

Agora, a expectativa é de tornar o mercado brasileiro, que comercializa apenas 4 mil unidades por ano, em algo mais próximo do porte do americano, de quase 50 mil unidades.