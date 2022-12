‘Não há mais preconceito com os cursos a distância no mercado de trabalho’, diz CEO da Cogna

Para Roberto Valério, CEO da empresa de educação Cogna, os empresários não podem depender das definições do governo federal para tocar os negócios. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que irá ampliar o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o ProUni em seu terceiro mandato. Apesar de acreditar na promessa, e estar disposto a aderir aos programas de financiamento, Valério não os colocou nos planos da companhia.

A Cogna é uma holding que abriga as instituições Kroton, Platos, Saber e Vasta Educação/Somos Educação. A aposta do grupo para 2023 é crescer com cursos a distância e com as novas vagas nos cursos de medicina. Na Kroton, de educação superior, a companhia conseguiu retomar o crescimento da receita após jejum de 14 trimestres. Agora, o plano é continuar a ampliar os negócios, e fusões e aquisições estão no radar.

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista:

Roberto Valério disse acreditar que o novo governo fará mudanças no setor educacional

Qual é a expectativa do sr. em relação ao novo governo Lula?

Todo empresário aprende ao longo do tempo que, independentemente do governo, é preciso ter planos e executá-los. Se esperarmos o governo, não conseguimos fazer muitas coisas, não temos previsibilidade. Com o resultado da eleição, as perspectivas para o setor de educação são mais positivas. O Lula tem sido vocal sobre esse tema, que é importante para ele e para sua gestão. Em diversos momentos, ele citou o Fies, o Pronatec e incentivos à educação básica. Para uma organização de educação, isso é ótimo.

O sr. espera novos recursos para financiamentos para que a população tenha acesso à educação?

O novo governo já tem um histórico no setor de educação e acredito que fará o que disse a respeito do Fies e do Pronatec, não é só um discurso. Mas não temos isso em nossas projeções porque ainda é muito cedo para saber qual será a dimensão das medidas.

Como o novo governo e as instituições de ensino podem corrigir o atraso que a pandemia causou na formação educacional dos jovens?

A Cogna tem a oportunidade de ajudar o Brasil e gerar um impacto positivo para a população. Nosso modelo pedagógico pressupõe uma avaliação de desempenho dos alunos no processo de aprendizagem com um conceito chamado de ensino adaptativo, dando alternativas para o aluno aprender conceitos que acabaram ficando para trás. Se todos tivessem acesso a isso, isso seria possível reduzir o atraso educacional da pandemia. Essa tecnologia de ensino pode contribuir não só com o governo, como com outras instituições.

Ainda há resistência no mercado de trabalho a quem se formou em cursos a distância?

Não. A pandemia abriu a oportunidade de ter acesso à experiência de educação a distância. As ferramentas evoluíram e são muito mais poderosas do que antes. Não há mais esse preconceito. O empregador não tem acesso à informação de que o trabalhador se formou em um curso a distância e não há costume de recrutadores perguntarem sobre isso.

O custo do curso online ainda é menor do que o do presencial. Como aumentar a receita vinda da educação digital?

Temos três pilares de crescimento: educação híbrida (presencial e virtual), educação médica e negócios de plataformas digitais, como a Plural, que leva conteúdos de educação básica para os alunos. Os cursos digitais atendem a uma demanda muito grande. Nosso portfólio cresceu 165% no ano. Antes, era preciso fazer uma especialização em marketing digital. Hoje, oferecemos graduações específicas, como administração com marketing digital. Ampliamos o número de polos de atendimento presencial e o investimento em marketing. Temos revendedores que vendem nossos cursos pelo Brasil, como a Avon faz com cosméticos. Com isso, nossa estratégia é ter mais cursos, mais formas de distribuição, como venda para empresas, e mais marketing digital.

Como essa estratégia se relaciona com a busca da Kroton por uma virada nos negócios?

Em 2020, fizemos uma reestruturação importante, focando nos cursos digitais e enxugando custos. Já tínhamos geração de caixa, mas ainda não tínhamos aumento de receita, porque essas mudanças tiveram um impacto. No terceiro trimestre de 2022, depois de 14 trimestres, a Kroton começou a aumentar sua receita.

Qual foi o impacto da entrada da Cogna nos cursos de medicina?

O guidance que demos para este ano era de que a medicina, com 580 vagas, chegaria a R$ 480 milhões em receita. Ainda no terceiro trimestre, já tínhamos 83% da receita prevista para 2022. Temos tudo para superar a estimativa. É um negócio relevante. Nosso faturamento é de R$ 5 bilhões, ou seja, quase 10% da empresa vem das faculdades de medicina.

Fusões e aquisições estão no radar da empresa para ampliar os negócios em 2023?

Na educação médica, estamos em estágio de maturação, com abertura de novas vagas a cada ano, até 2027, quando chegaremos a 800. Podemos fazer aquisições nessa área para nos ajudar a crescer. Além disso, neste ano, incorporamos o sistema de ensino da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que passou a ser operado por nós, e o sistema Fibonacci, que é uma marca nicho que estamos agora levando para o País todo. Só em 2022, nosso time fez vendas equivalentes aos valores somados dos três últimos anos do Mackenzie e do Fibonacci. Fora isso, temos uma área de M&A que analisa oportunidades. Por meio dela, já investimos R$ 158 milhões em uma startup chamada Educbank, que faz antecipação de recebíveis para escolas. Nossa estratégia não é fazer aquisições transformacionais, mas sim estratégicas.