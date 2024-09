A paridade de preços dos veículos elétricos pode estar mais próxima do que pensamos; entenda

Outro fator que influencia o maior custo de reparo dos VEs é a necessidade de as oficinas de reparo obterem uma peça completamente nova a cada vez, em vez de reparar ou reutilizar uma peça usada anteriormente. Os veículos de combustão interna têm um mercado de reposição robusto, enquanto as peças de VEs ainda são principalmente proprietárias, o que significa que os veículos de combustão interna se beneficiam de uma variedade mais ampla de peças recicladas, reparadas e alternativas do mercado de reposição em comparação com os VEs - tornando as peças mais baratas de obter e manter.

Valor residual

Sejamos realistas, o valor residual dos VEs está diminuindo mais rapidamente do que o dos veículos ICE, algo que tem impedido alguns consumidores de comprar um VE em primeiro lugar. Um estudo recente constatou que, nos Estados Unidos, o preço médio de um VE com um a cinco anos de idade diminuiu 31,8% ano a ano, o que equivale a cerca de US$ 14.418 (R$ 78 mil). Em comparação, o preço médio de um veículo ICE com idade semelhante caiu 3,6%.

No entanto, a dinâmica flutuante do mercado atual tem um impacto maior nos valores residuais dos VEs após 12 meses do que após 60 meses. De fato, o valor residual médio dos VEs aumentou US$ 460 (R$ 2,4 mil) no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o primeiro trimestre de 2022. Isso pode ser atribuído a dois fatores principais: 1) as montadoras priorizam os novos VEs para serem mais competitivos em relação aos veículos ICE e 2) o aumento do conforto e da confiança do consumidor na vida útil da bateria a longo prazo.