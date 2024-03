The Economist: Uma nova leva de medicamentos inovadores para a obesidade está a caminho

Os remédios para perda de peso se tornaram campeões de bilheteria. E por um bom motivo. Por um lado, depois de séculos de falsas promessas e charlatanismo, esses medicamentos realmente funcionam. Com a expectativa de que quase metade da população mundial seja obesa ou esteja acima do peso até 2030, a demanda por eles está garantida. E, o que é mais interessante, eles podem ser aprovados para um conjunto mais amplo de usos. Os testes clínicos sugerem que eles podem reduzir o risco de ataques cardíacos, doenças renais e talvez até de Alzheimer. Até o final da década, as vendas anuais de medicamentos para obesidade podem chegar a US$ 80 bilhões, tornando-os uma das maiores classes de medicamentos da indústria farmacêutica.

PUBLICIDADE Não é de se admirar que o entusiasmo pelos fabricantes desses medicamentos, a dinamarquesa Novo Nordisk e a americana Eli Lilly, esteja em alta. Desde o início de 2023, a Novo Nordisk, fabricante do Wegovy (e seu irmão Ozempic), viu sua capitalização de mercado subir 87%, chegando a US$ 560 bilhões, o que a torna a empresa mais valiosa da Europa. Enquanto isso, o valor de mercado da Eli Lilly, fabricante do Zepbound (e seu irmão Mounjaro), mais que dobrou, chegando a US$ 740 bilhões. Um desses fabricantes de medicamentos poderia ser o primeiro a atingir um valor de mercado de um trilhão de dólares, juntando-se a um clube de elite formado principalmente por empresas de tecnologia. Acrescente os volumes limitados e os altos preços desses medicamentos atualmente, e você poderá pensar que esse setor nascente está a caminho de se tornar um duopólio de preços exorbitantes. Na verdade, o mercado logo terá uma aparência drasticamente diferente da atual.

No momento, os medicamentos estão em falta. A escassez de seus ingredientes ativos, como a semaglutide para o Wegovy, e das “canetas” finas usadas para injetar o medicamento, são uma restrição à produção. E, com um preço de tabela de quase US$ 16 mil por ano, esses tratamentos não são baratos. Embora alguns usuários possam arcar com os custos sozinhos, a maioria precisará da ajuda de seguradoras ou dos serviços de saúde - muitos dos quais ainda não foram convencidos de que os benefícios valem os preços exorbitantes dos medicamentos.

(Nota da Redação: o Wegovy deve ficar disponível no mercado brasileiro ainda em 2024, sem data definida até a publicação desta reportagem)

O acesso será um problema ainda maior em grande parte do mundo emergente, que, segundo as projeções, sofrerá os maiores aumentos de obesidade à medida que a renda aumenta e as dietas mudam. Até o momento, a maior parte das vendas da Ely Lilly e da Novo Nordisk foi realizada nos Estados Unidos, e o restante foi destinado principalmente à Europa. Também não ajuda os pacientes de países emergentes o fato de as injeções precisarem ser refrigeradas, o que as torna inadequadas para uso em países com cadeias de suprimentos menos desenvolvidas.

No entanto, há boas razões para pensar que, no futuro, o mercado verá uma oferta ampliada, preços mais baixos e uma base de pacientes mais global. Para começar, o investimento da Lilly e da Novo Nordisk para expandir a produção deve diminuir os gargalos ao longo do tempo. Ambas as empresas estão investindo bilhões de dólares para aumentar a oferta, construindo sua própria capacidade e formando parcerias com outros fabricantes.

Falta de matéria-prima tem prejudicado a produção de medicamentos como o Wegovy Foto: Tom Little/Reuters

As duas empresas também estão correndo para ganhar vantagem uma sobre a outra. A Novo Nordisk já desenvolveu um comprimido que é quase tão eficaz quanto sua versão injetável. A Lilly espera lançar sua própria pílula contra a obesidade em alguns anos. Ambas as empresas também têm versões mais novas dos medicamentos nos estágios finais de desenvolvimento, que são mais eficazes ou têm menos efeitos colaterais.

Mais importante a longo prazo, entretanto, é a variedade de concorrentes que estão se preparando para entrar no mercado. O Wegovy, o Zepbound e seus congêneres são menos protegidos por patentes do que, por exemplo, o Humira, um anti-inflamatório de grande sucesso que obteve mais de US$ 200 bilhões em vendas ao longo de 20 anos.

Mais de 70 empresas já estão realizando cerca de 100 testes clínicos para medicamentos contra a obesidade. Entre elas estão grandes empresas farmacêuticas (Amgen e Boehringer Ingelheim) e pequenas empresas de biotecnologia (Viking Therapeutics e Structure Therapeutics) ocidentais, bem como fabricantes de medicamentos chineses, como a Sciwind Biosciences e a Eccogene. Muitos estão testando versões que são suficientemente diferentes do Wegovy e do Zepbound para que as proteções de patentes não se apliquem, permitindo que cheguem ao mercado dentro de alguns anos, caso obtenham a bênção dos reguladores.

Alguns candidatos em desenvolvimento podem ser mais eficazes do que os tratamentos existentes; outros podem acabar com a inconveniência dos medicamentos atuais, que exigem que os pacientes se injetem uma vez por semana e continuem a tomá-los indefinidamente para manter o peso baixo. O medicamento experimental da Viking, por exemplo, demonstrou ajudar os pacientes a perder mais peso do que as injeções existentes. A Amgen está testando um tratamento que não exige que os pacientes tomem os medicamentos indefinidamente. E a Structure está desenvolvendo uma pílula de aparência promissora.