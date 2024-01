United Airlines vai estudar alternativas que excluam avião da Boeing, diz CEO da empresa aérea

Os comentários do CEO da United foram feitos um dia depois de a empresa ter divulgado uma projeção de prejuízo no primeiro trimestre deste ano por conta da paralisação de seus jatos Boeing 737 Max 9.

A United tem 79 desses aviões, que os órgãos reguladores federais suspenderam há mais de duas semanas, depois que um painel explodiu em um Max 9 da Alaska Airlines em pleno voo, deixando um buraco aberto no avião. As autoridades estão investigando se os parafusos que ajudam a manter o painel no lugar se quebraram ou estavam faltando.