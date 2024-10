Universal vai inaugurar seu quarto parque temático na Flórida

NOVA YORK - O Universal Orlando Resort vai inaugurar seu quarto parque temático na Flórida Central antes do Memorial Day (26 de maio) em 2025, o que aumentará a competição com a Disney nos Estados Unidos.

O Universal Epic Universe será aberto aos visitantes em 22 de maio com áreas temáticas dedicadas a Harry Potter, Super Nintendo e "Como Treinar o Seu Dragão", bem como outras atrações relacionadas a filmes de monstros, disseram autoridades da Universal nesta quinta-feira, 17. "Este é um momento crucial para o nosso destino, e estamos felizes em receber visitantes no Epic Universe no ano que vem", disse Karen Irwin, presidente e diretora de operações do Universal Orlando Resort.

Universal vai ampliar as suas atrações em Orlando Foto: Universal Orlando via universalorlando.com

Os ingressos e pacotes de férias para o novo parque temático começam a ser vendidos na semana que vem. A princípio, visitantes com passes válidos para vários dias poderão visitar o Universal Epic Universe em apenas um dia devido à sua popularidade antecipada. Eles podem escolher entre os outros três parques — Universal Studios, Islands of Adventure e o parque aquático Volcano Bay — como parte das ofertas de ingressos de vários dias.

O novo hotel do parque, o Universal Helios Grand Hotel, também será inaugurado na mesma ocasião, juntando-se a outros 10 hotéis do resort. /Com informações da Associated Press