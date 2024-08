Vale anuncia novo CEO, Gustavo Pimenta

A empresa Vale anunciou, em fato relevante, na noite desta segunda-feira, 26, a escolha de Gustavo Pimenta como próximo presidente, a assumir o posto em 1º de janeiro. O executivo foi eleito pelo conselho de administração, de forma unânime, “ao fim de rigoroso processo de seleção suportado por empresa de padrão internacional, em conformidade com o Estatuto Social da Vale, políticas corporativas, regulamento interno do colegiado e legislações aplicáveis”. Uma das maiores empresas de capital aberto do País, a Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,769 bilhões no segundo trimestre deste ano, alta de 210% ante igual período de 2023.

Quem é o novo CEO da Vale

Gustavo Pimenta chegou à Vale em novembro de 2021, na gestão do atual CEO, Eduardo Bartolomeo. Descrito como uma pessoa serena e de fácil interlocução, Pimenta é formado em Economia e tem a seu favor o amplo domínio do negócio e dos aspectos financeiros da mineradora, além de uma boa dose de experiência internacional. Antes de chegar à Vale, foi CFO (vice-presidente financeiro) global da AES Corporation, nos EUA. Já havia atuado, também, no Citigroup nos EUA como vice-presidente de Estratégia e M&A, conforme seu perfil no LinkedIn.

Gustavo Pimenta era vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Vale Foto: Divulgação/Vale

No fato relevante, é apresentado como “um executivo com experiência global nos setores financeiro, de energia e mineração, e com uma carreira desenvolvida ao longo de mais de 20 anos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa”. O texto acrescenta: “Em 2021, assumiu a posição de vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale S.A. Também foi responsável pelas áreas de Suprimentos e Energia & Descarbonização. Antes de juntar-se à Vale, Pimenta foi executivo da AES por 12 anos, acumulando ampla experiência como CFO Global, diretor de Planejamento e Estratégia e vice-presidente de Performance e Serviços da empresa. Também atuou como vice-presidente de Estratégia e M&A no Citigroup em Nova York. É formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e tem mestrado em Finanças e Economia pela Fundação Getulio Vargas”.

“Agradeço a confiança do conselho para liderar a Vale nesse novo ciclo”, afirmou o próximo presidente da companhia. “Vamos juntos nessa jornada, intensificando o diálogo com todos os nossos stakeholders (públicos de interesse) e priorizando a segurança das pessoas, das operações e do meio ambiente. Tenho certeza de que seguiremos avançando em nossa missão, com foco em geração e distribuição de valor, elevando a Vale a patamares ainda mais altos.”

Transição da liderança

O processo de transição seguirá o cronograma já divulgado pela companhia. O presidente do conselho de administração, Daniel Stieler, declarou: “Agradecemos mais uma vez o empenho e a dedicação do Eduardo Bartolomeo nos últimos anos e contamos com seu apoio no processo de transição”.

Seleção com sobressaltos

O cronograma previa que a contratação da consultoria para auxiliar na seleção poderia ocorrer até 30 de junho, mas já em maio o conselho escolheu a Russell Reynolds.

No início de julho, a lista de 15 recomendações da consultoria vazou, e três executivos informaram publicamente que estavam declinando da corrida pela liderança da mineradora. Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer; Cristiano Teixeira, CEO da Klabin; e Pedro Parente, ex-presidente da BRF e da Bunge informaram que não desejam participar da disputa.

Conforme apurou o Estadão/Broadcast à época, a ideia passou a ser acelerar a escolha do novo CEO, diante dos impactos negativos que o processo de sucessão vinha trazendo à companhia. A indefinição sobre a liderança da empresa afetou a imagem da mineradora, seus negócios e a cotação de seus papéis na B3 e na Bolsa de Nova York. O quadro preocupante vinha se desenhando desde o primeiro trimestre de 2023, quando as investidas do governo para apontar o novo CEO — à época, a tentativa foi em favor do nome do ex-ministro Guido Mantega — extravasaram os bastidores.

As falas do presidente do conselho e do CEO