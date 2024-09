Zona Sul de São Paulo ganha novas torres residenciais

Dois lançamentos de alto padrão contribuem para consolidar ainda mais a presença da Diálogo Engenharia na Zona Sul da cidade de São Paulo: o Bosque Diálogo, no Jardim Prudência, e o Grand High Residences, no Alto da Boa Vista. Com previsão de conclusão em 2027, esses empreendimentos reafirmam a missão da empresa em buscar o equilíbrio perfeito entre qualidade, design, praticidade e preço.

O Bosque se destaca pelo terreno com mais de 4.500 m², sendo 1.000 m² de bosque privativo e a estrutura completa de lazer integrada à natureza. As instalações previstas incluem mais de 15 itens, como piscina adulta e infantil, salão de festas, quadra gramada, quadra de beach tennis, salão de jogos, playground, brinquedoteca, academia, sauna, pet place, e muito mais. Serão duas torres – uma com 24 pavimentos residenciais e 90 apartamentos com área entre 78 m² e 128 m², e outra com 27 pavimentos residenciais e 299 apartamentos com área entre 28 m² e 83 m².

Perspectiva artística da fachada do Bosque Diálogo Jd. Prudência Foto: Diálogo Engenharia/Divulgação

PUBLICIDADE O Bosque está localizado no Jardim Prudência, bairro em que a Diálogo Engenharia tem se destacado com empreendimentos voltados ao público de médio e alto poder aquisitivo. Das 25 torres construídas ali ao longo da última década, dez são da Diálogo. “Nossa empresa tem essa característica de fincar bandeira em determinadas regiões para construir uma relação sólida, contribuir para o desenvolvimento daquela localidade e ser reconhecida por essa atuação, gerando cada vez mais possibilidades de projetos”, conta Guilherme Nahas, sócio-diretor da Diálogo Engenharia.

Foco na qualidade de vida

O Grand High Residences terá apartamentos com área entre 97 m² e 184 m², em um terreno com mais de 5 mil m². Serão duas torres erguidas diante do cenário privilegiado que inspirou o nome do bairro, Alto da Boa Vista, com 23 pavimentos residenciais e 90 apartamentos em cada torre. O empreendimento inclui o Grand Club Alto da Boa Vista, torre independente de studios e apartamentos de 1 a 3 dormitórios, com suíte e lazer exclusivo.

A estrutura de lazer do Grand High Residences também será completa e contará com piscina coberta com raia de 25 m, quadra de beach tennis, academia com 200 m2, entre outras. “A relação das pessoas com o lugar onde vivem se estreitou depois da pandemia. Muita gente passou a trabalhar parte do tempo em casa e a valorizar ainda mais uma estrutura completa de lazer e serviços. Por isso esses dois empreendimentos foram concebidos com esse perfil”, diz Nahas.

Perspectiva da quadra de beach tennis do Bosque Diálogo Jd. Prudência Foto: Diálogo Engenharia/Divulgação

Nahas observa que os lançamentos estão em sintonia com a Missão da Diálogo Engenharia: “Desenvolver e transformar os bairros onde estamos inseridos, entregando empreendimentos que combinam evolução constante entre as áreas comuns e privativas, com foco na melhoria da qualidade de vida dos moradores”. Esses objetivos são impulsionados por aspectos como as fachadas ativas, que preveem lojas nos andares térreos, e na linguagem contemporânea e sofisticada aplicada à arquitetura e à decoração.

Publicidade

Entre as maiores e melhores

A Zona Sul de São Paulo se torna especial por proporcionar completa infraestrutura, amplas áreas verdes e acesso a escolas de excelente padrão. “Além de tudo isso, é uma região em que ainda é possível criar empreendimentos com área acima de 4,5 mil m², característica dos projetos da Diálogo Engenharia, que são de grande porte, imponentes”, observa Nahas.

Zona Sul de São Paulo ganha novas torres residenciais 1 / 6Zona Sul de São Paulo ganha novas torres residenciais Perspectiva artística da fachada do o Grand High Residences Alto da Boa Vista Foto: Diálogo Engenharia/Divulgação Perspectiva artística da piscina coberta com raia de 25 m do Grand High Residences Alto da Boa Vista Foto: Diálogo Engenharia/Divulgação Perspectiva artística da fachada do Bosque Diálogo Jd. Prudência Foto: Diálogo Engenharia/Divulgação Perspectiva da quadra de beach tennis do Bosque Diálogo Jd. Prudência Foto: Diálogo Engenharia/Divulgação Foto do bosque privativo do Bosque Diálogo Jd. Prudência Foto: Diálogo Engenharia/Divulgação Perspectiva artística da academia do Grand High Residences Alto da Boa Vista Foto: Diálogo Engenharia/Divulgação

Empresa familiar focada em oferecer excelência no mercado imobiliário residencial, a Diálogo Engenharia está dando um salto de crescimento. Entregará 8.314 apartamentos nos próximos 30 meses, o que equivale a quase metade dos 17.579 apartamentos entregues ao longo dos 37 anos de existência da empresa. São 244 torres já entregues ou em construção.

Certificada desde 2002 com a NBR ISO 9001:2015, norma internacional amplamente reconhecida que estabelece requisitos para a gestão da qualidade de produtos e serviços, a Diálogo vem sendo reconhecida por diversas premiações. Uma delas é o Top Imobiliário – que, concedido pelo Estadão em parceria com a consultoria Embraesp, foi conquistado pela Diálogo nos últimos seis anos, de forma consecutiva. Outra conquista é a participação da empresa de forma ininterrupta no ranking ITC/Intec das 100 maiores construtoras do Brasil, desde 2008.