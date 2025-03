Turistas internacionais cancelam planos de viagem aos EUA preocupados com o governo Trump

Viajantes internacionais preocupados com as políticas comerciais e a retórica belicosa do presidente Donald Trump estão cancelando viagens aos Estados Unidos, privando o setor de turismo americano de bilhões de dólares em um momento em que a economia começa a parecer instável.

Os canadenses estão deixando de viajar para a Disney World e para festivais de música. Os europeus estão evitando os parques nacionais dos EUA, e os viajantes chineses estão tirando férias na Austrália. Espera-se que as viagens internacionais para os Estados Unidos caiam 5% este ano, contribuindo para um déficit de US$ 64 bilhões para o setor de viagens, de acordo com a Tourism Economics. A empresa de pesquisa havia previsto originalmente um aumento de 9% nas viagens ao exterior, mas revisou sua estimativa no final do mês passado para refletir "as políticas e a retórica polarizadoras do governo Trump".

“Houve uma mudança radical em nossa perspectiva”, disse Adam Sacks, presidente da Tourism Economics. “Estamos diante de um motor econômico muito mais fraco do que seria de outra forma; não apenas por causa das tarifas, mas pela retórica e pelo tom condescendente em torno delas.”

Turismo internacional sofreu uma forte desaceleração durante a primeira presidência de Trump, totalizando cerca de US$ 20 bilhões em receita não realizada, mesmo antes das interrupções relacionadas à Covid-19 Foto: Win Mcnamee/AP

O número de visitantes estrangeiros nos Estados Unidos caiu 2,4% em fevereiro em relação ao ano anterior, segundo dados do governo, com as maiores quedas entre os viajantes da África (9%), Ásia (7%) e América Central (6%). Enquanto isso, as viagens da China - um alvo frequente da ira do presidente - caíram 11%.

Penelope Poole, que mora nas Filipinas, está descartando os planos de um cruzeiro em família na Flórida com sua mãe de 90 anos. Em vez disso, ela e quase 30 parentes estão indo para um resort à beira de um lago no Canadá.

“Meus irmãos e eu decidimos que, dada a volatilidade e a hostilidade iniciais desse governo, não poderíamos nos arriscar”, disse a senhora de 66 anos, acrescentando que alguns parentes estariam viajando da Indonésia e do México. “Estávamos cada vez mais preocupados com nossa segurança pessoal”.

Esse momento não é sem precedentes. Sacks observa que o turismo internacional sofreu uma forte desaceleração durante a primeira presidência de Trump, totalizando cerca de US$ 20 bilhões em receita não realizada, mesmo antes das interrupções relacionadas à Covid-19. Naquela época, eram os turistas do México, da China e do Oriente Médio que estavam se retraindo, dissuadidos pelas proibições de viagens, tarifas e discurso duro sobre imigração do governo.

Desta vez, o Canadá - a principal fonte de viagens internacionais para os Estados Unidos - está pronto para liderar o caminho.

Trump tem dito há semanas que quer transformar o país em um “51º Estado”. Em resposta, o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pediu aos canadenses que não passassem férias nos Estados Unidos.

Eles parecem ter escutado: o número de canadenses que voltaram de carro de visitas aos Estados Unidos caiu 23% em fevereiro, enquanto as viagens aéreas a partir dos Estados Unidos caíram 13% em comparação com o ano anterior, de acordo com dados do governo do Statistics Canada.

No total, a Tourism Economics espera um declínio de 15% nas viagens do Canadá este ano, o que significa uma perda de $3,3 bilhões em gastos.

Bertha Lopez, que é mexicana e mora perto de Toronto, costumava atravessar a fronteira dos EUA a cada poucas semanas para comprar produtos básicos como manteiga e queijo. Este ano, ela parou com tudo isso - e promete não colocar os pés nos Estados Unidos por pelo menos alguns anos. Recentemente, ela cancelou uma viagem ao Arizona para visitar uma amiga de longa data cujo marido está doente; em vez disso, ela está comprando uma passagem para a amiga visitá-la no Canadá neste verão. "Toda essa conversa sobre tornar o Canadá o 51º estado tem sido perturbadora. É incrivelmente ofensivo", disse a mulher de 54 anos. "Portanto, estou fazendo o que posso: Não quero mais Tide. Chega de Coca-Cola. Chega de Disney. E, a não ser em um funeral ou quando alguém está no hospital, não estou indo para os Estados Unidos". O recuo do Canadá ocorre em um momento difícil para o setor de turismo dos EUA, que está enfrentando suas próprias pressões no país. Na semana passada, as companhias aéreas dos EUA alertaram que a demanda está diminuindo, com a Delta Air Lines, a Southwest Airlines e a American Airlines revisando para baixo suas previsões para os primeiros três meses do ano. As viagens governamentais e de negócios estão diminuindo, e os executivos de hotéis e empresas de viagens afirmam que os americanos - especialmente aqueles com renda mais baixa - estão reduzindo as férias devido à incerteza econômica.

“As pessoas estão cautelosas e estão recuando um pouco nas viagens”, disse o CEO da Delta, Edward Herman Bastian, em uma apresentação na terça-feira. Os viajantes, disse ele, estão “meio que esperando para ver o que vai acontecer, sejam desafios comerciais e tarifários ou mudanças na política macroeconômica”.

Notavelmente, o setor de hospitalidade e lazer registrou dois meses de perda de empregos em um momento em que o mercado de trabalho mais amplo está crescendo. Na Vacationeer, uma agência de viagens com foco na Disney, na Flórida, que trabalha quase exclusivamente com viajantes domésticos, as reservas aumentaram mais de 5% em relação ao ano anterior. Mas o proprietário Jonathan de Araujo está preocupado com a possibilidade de as pessoas manterem seus planos - muitos fazem depósitos de US$ 200 em seus cartões de crédito, achando que tomarão uma decisão final mais adiante. E com a recente queda do mercado de ações e o aumento das preocupações com a recessão, ele diz que não ficará surpreso se uma "grande onda de cancelamentos" estiver por vir. "Quando há problemas na economia, a primeira coisa que as pessoas cortam é o orçamento de viagem", disse ele. "Elas esperam até a hora de pagar tudo e dizem: 'Na verdade, não tenho dinheiro para isso'.

Os sinais de alerta econômicos têm se acumulado nas últimas semanas. Novas tarifas estão reacendendo as preocupações com os aumentos de preços, e as incertezas políticas de Trump e do Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk tornaram mais difícil para as empresas e as famílias planejarem o futuro. Em março, pelo terceiro mês consecutivo, os norte-americanos se mostraram insatisfeitos com a economia, com o sentimento do consumidor caindo para o nível mais baixo em mais de dois anos. E, embora os CEOs estejam se sentindo melhor em relação às suas perspectivas do que em anos anteriores, as pequenas empresas estão começando a relatar preocupações com a incerteza econômica. Os mercados financeiros também estão nervosos, com o Dow Jones Industrial Average registrando sua pior semana em dois anos.

Os gastos dos consumidores, que representam cerca de 70% da economia dos EUA, têm impulsionado grande parte do crescimento recente do país, mas alguns dos maiores varejistas do país, incluindo Walmart e Target, disseram recentemente que esperam que os americanos se retraiam nos próximos meses.

“A névoa está muito densa - podemos lidar com más notícias, mas os consumidores não conseguem lidar com a incerteza, e é isso que temos”, disse Sung Won Sohn, economista da Loyola Marymount University, em Los Angeles, que diz que há 35% de chance de uma recessão este ano, contra 15% há algumas semanas. “As coisas ficaram muito sérias, muito rapidamente”.

Esse também é o caso no exterior, já que os europeus e outros países enfrentam ataques incisivos da Casa Branca.

Na semana passada, Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre o vinho e o álcool europeus depois de chamar a União Europeia de “uma das autoridades tributárias e tarifárias mais hostis e abusivas do mundo”.

As viagens da Europa Ocidental, que representaram mais de um terço das viagens ao exterior no ano passado, podem ser duramente afetadas por esses comentários. Tarifas sobre a Europa e a nova simpatia do governo Trump em relação à Rússia também pode prejudicar o turismo da Europa, escreveram pesquisadores da Tourism Economics em um relatório recente.

Jens Muellers e seu pai estavam se preparando para viajar da Alemanha para Seattle neste verão para uma viagem de carro pelos parques nacionais Olympic, Mount Rainier e Glacier. Mas após os ataques do governo aos europeus e seus esforços para reduzir o tamanho do sistema de parques nacionais, Muellers disse que mudou seus planos. Eles estão indo para o Canadá.

“É uma verdadeira vergonha e parte do meu coração ver o que está acontecendo com os parques nacionais e [seus] funcionários neste momento”, disse o homem de 31 anos, acrescentando que essa teria sido sua quinta viagem aos Estados Unidos. “Não voltaremos aos EUA até que as coisas mudem significativamente”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.