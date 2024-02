Procuradora-geral de Nova York acusa JBS de mentir sobre metas ambientais para aumentar vendas

O processo movido em um tribunal estadual na cidade de Nova York alega que a empresa afirmou que atingirá zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2040, apesar de não ter um plano viável para cumprir o compromisso. A ação judicial nomeia como réus a JBS USA Food Company e a JBS USA Food Company Holdings, a subsidiária americana da líder mundial na produção de produtos de carne bovina com sede no Brasil.

A procuradora-geral diz que a empresa fez declarações falsas sobre suas promessas de conter o desmatamento e reduzir as emissões de gases de efeito estufa para capitalizar o desejo dos consumidores de fazer escolhas favoráveis ao clima. O processo cita um anúncio de página inteira da JBS USA no The New York Times em 2021 que inclui a frase: “A agricultura pode ser parte da solução climática. Bacon, asas de frango e bife com emissões líquidas zero. É possível”.