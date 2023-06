Novo hotel em Las Vegas tem andar reservado para hóspedes que consomem maconha

O hotel “The Lexi”, que abriu as portas no começo de junho em Las Vegas, nos Estados Unidos, permite o consumo de cannabis para os hóspedes que reservarem acomodações no quarto andar. Segundo a revista “Forbes”, esse é o primeiro hotel “maconha-friendly” da famosa cidade. O consumo recreativo de cannabis é legalizado no estado de Nevada, onde está Las Vegas, desde 2016.

No site oficial, o hotel explica que o consumo da droga é permitido apenas nos quartos específicos. “Essas acomodações são equipadas com um sistema de filtragem RestorAir de última geração em cada quarto, que utiliza a tecnologia Advanced Oxidation Cell (AOC). O Lexi opera de acordo com todas as leis locais e estaduais”, afirma o hotel.

“The Lexi”, em Las Vegas, nos Estados Unidos, permite o consumo de cannabis para os hóspedes Foto: Divulgação/The Lexi

Na página inicial do site oficial, o interessado em saber mais sobre as experiências do local já é informado da novidade: “Caros apreciadores de coquetéis, cannabis e cabanas... venham rápido (...)”. Apesar disso, Alexandre Rizk, empresário imobiliário que comprou o hotel com um pequeno grupo de investidores, afirma à Forbes que o local é “inclusivo em relação à cannabis, não centrado na cannabis”.

O empreendimento, considerado um “hotel boutique”, não venderá cannabis, e os hóspedes que não consomem não precisarão conviver com a fumaça dos cigarros, já que não é permitido fumar nas áreas comuns.

De acordo com a reportagem da Forbes, o novo hotel está se arriscando quando se trata de sua política de maconha: a propriedade na verdade não possui uma licença de consumo de cannabis. Segundo as leis de maconha do Estado, é proibida a abertura de estabelecimentos de maconha dentro de 1,5 mil (cerca de 457 metros) pés de um cassino. O Lexi está dentro dessa distância do casino e hotel Palace Station. No entanto, ainda não está claro se o Lexi precisa mesmo de uma licença para permitir que os hóspedes fumem em seus quartos, afirma a reportagem. Além disso, a maconha recreativa é legal em Nevada desde 2016, mas o consumo público é proibido.

Devido ao fato de a maconha ainda ser ilegal em nível federal, todos os hotéis-cassinos proíbem fumar cannabis e os lounges de consumo licenciados têm demorado a abrir, informa a reportagem. O modelo de negócio do Lexi, portanto, ainda não foi testado pela lei estadual de Nevada.