Construção de novo terminal de contêineres em Santos tem projeto definido e leilão deve ser em 2025

Depois de se arrastar por cinco anos, e ser alvo de polêmica e críticas de usuários de cargas, o projeto para construção de um novo terminal de contêineres no Porto de Santos (SP) recebeu um sinal de que poderá sair do papel. O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) vai anunciar nesta terça-feira, 15, que decidiu avançar com o plano de leilão da área dentro do porto santista para a construção do novo terminal pela iniciativa privada.

Segundo informação do MPor obtida pelo Estadão, foi encaminhado pela pasta à Infra S/A (antigo Denit) um ofício com as diretrizes para a concessão da área, as quais preveem adaptações no modelo original proposto em 2019 para o projeto a ser instalado na região do Saboó. Em 2022, o projeto, que ficou conhecido como STS10, estava atrelado ao plano de privatização do Porto de Santos, o qual foi sustado na nova gestão do governo federal que assumiu em janeiro de 2023.

Terminal da operadora Santos Brasil no porto santista: novo terminal, o STS10, conforme Ministério de Portos vai elevar capacidade em Santos para contêineres em 50% Foto: Porto de Santos/Divulgação

PUBLICIDADE O novo plano, elaborado pela Infra, informa o ministério, prevê expressiva ampliação da atual capacidade de movimentação de contêineres em Santos, onde já operam os terminais Santos Brasil, BTP, DPW e Ecoporto. Segundo o ministério, foram analisadas várias alternativas à concessão da unidade portuária STS10. Os novos estudos, informa, incluem ainda novo terminal de passageiros.. De acordo com o MPor, o modelo aprovado, feito em alinhamento com a Casa Civil, prevê a construção de quatro berços de atracação, permitindo elevar a atual capacidade de contêineres em 50%. Hoje, o porto santista “recebe 6 milhões de contêineres por ano, passará a ter capacidade para comportar 9 milhões de unidades”. O projeto original do STS10 previa três berços de atracação, com capacidade de movimentar por ano 2,3 milhões de TEUs (medida padrão para contêineres).

Em nota ao Estadão, o ministro Sílvio Costa Filho, declarou que o projeto atual foi elaborado após muita análise para que se pudesse encontrar a melhor solução para o Porto de Santos. Segundo Filho, “o modelo original foi elaborado em um cenário de privatização do Porto de Santos, o que foi descartado pelo governo do presidente Lula”.

A ampliação da capacidade de importação e exportação do projeto santista, maior do País, destaca o ministro, irá garantir melhoria na operação, podendo tornar os produtos exportados mais competitivos. Costa Filho acrescenta que a proposta se encaixa no atual modelo de desenvolvimento do governo federal.

Alvo de questionamentos

O adiamento da construção do STS 10 foi alvo de muitos questionamentos. Usuários do Porto de Santos e entidades empresariais pressionaram para que fosse tirada do papel a licitação do projeto. Além do Centro Nacional de Navegação Transatlântica (Centronave), de armadores de contêineres, e do Cecafé, dos exportadores de café, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) também pleiteou medidas para resolver o caso.

Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, em novembro do ano passado, encaminhou ofício aos ministros Silvio Costa Filho, do MPor, e Rui Costa, da Casa Civil, destacando a saturação da capacidade do porto, mostrando que já atingia 93% de utilização.

A licitação do STS-10 está paralisada desde 2022. A retomada caberá à Autoridade Portuária de Santos (APS), a antiga Codesp, que é a gestora do porto e está vinculada ao MPor.

Um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a ser elaborado e divulgado em julho, no qual solicitava que a realização do leilão do projeto fosse retomada em 30 dias. O ministério se reuniu com técnicos do TCU e Casa Civil para buscar soluções e informar que não era possível atender o pleito no prazo que considerou exíguo e sem um novo projeto para o STS10.