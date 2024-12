Novos diretores no BC: Lula encaminha para o Senado nomes de indicados

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Senado as indicações dos nomes dos novos diretores do Banco Central. As mensagens foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, 3, e confirmam as indicações de Nilton David (para a diretoria de Política Monetária), de Izabela Correa (para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta), e de Gilneu Vivan (para a diretoria de Regulação do Sistema Financeiro).

Os três, se tiverem os nomes aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e pelo plenário da Casa, deverão assumir os cargos em janeiro de 2025, quando os atuais diretores de cada área deixam o posto. A diretoria de Política Monetária atualmente é ocupada por Gabriel Galípolo, que assumirá a presidência do BC a partir de janeiro do ano que vem.

Nilton David é o indicado por Lula para substituir Gabriel Galípolo na diretoria de Política Monietária do Banco Central Foto: Egberto Nogueira/imãfotogaleria

Já a diretoria de Relacionamento é comandada por Carolina Barros, que encerra seu mandato no BC em 31 de dezembro deste ano. E a diretoria de Regulação tem hoje Otávio Damaso à frente, que também chegará ao final de seu mandato na mesma data.

Os nomes dos escolhidos para as substituições no BC foram divulgados na sexta-feira, 29, mas faltava a formalização, com o envio das mensagens presidenciais ao Senado para que a tramitação do processo tivesse início. Os três devem ser sabatinados pela CAE e, depois de terem os nomes aprovados na comissão, ainda precisam do aval do plenário da Casa. É preciso ter maioria simples.