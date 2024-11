BC: Nilton David substituirá Galípolo na diretoria de política monetária; veja outros novos nomes

BRASÍLIA - O Banco Central (BC) informou nesta sexta-feira, 29, que Nilton David, chefe de operações da tesouraria do Bradesco, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a diretoria de Política Monetária do BC. Ele substituirá Gabriel Galípolo, que deixará essa diretoria para presidir a autarquia a partir de 2025. A mensagem será encaminhada ao Senado na próxima semana, segundo nota da autoridade monetária.

PUBLICIDADE Também foram escolhidos Gilneu Vivan (hoje chefe do departamento de regulação do sistema financeiro do BC), para a diretoria de Regulação, em substituição a Otávio Damaso, e Izabela Correa (hoje secretária na Controladoria-Geral da União), para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, hoje ocupada por Carolina Barros. Economistas do mercado financeiro ouvidos pelo Estadão/Broadcast elogiaram a escolha dos nomes e destacaram que as indicações valorizaram a capacidade técnica e a autonomia do Banco Central e também contemplaram a representatividade feminina (leia mais abaixo as repercussões).

O Estadão/Broadcast apurou que Nilton David liderou mudanças importantes na tesouraria do Bradesco, entre elas a reestruturação das mesas de negociação, separando de forma mais clara as operações feitas com recursos próprios das realizadas com recursos dos clientes. Além disso, reorganizou a mesa de negociação de títulos do Tesouro, o que levou o Bradesco à liderança de mercado.

Nilton David deve ser o novo diretor de política monetária do Banco Central quando Galípolo assumir a chefia da instituição Foto: Divulgação/Egberto Nogueira

Como líder da tesouraria, David chefia mais de 20 “traders”, distribuídos entre São Paulo, Estados Unidos e Europa. Ficam sob sua responsabilidade atividades como negociações de juros, títulos do Tesouro, câmbio e ações, entre outros.

David tem ampla experiência de mercado. Antes do Bradesco, passou por instituições como Morgan Stanley, Citi, Barclays e Goldman Sachs. Na maior parte delas ocupou cargos de chefia nas operações de mercado, com foco em câmbio e nos mercados locais.

O currículo dos três indicados

O Branco Central divulgou nesta sexta-feira, 29, os seguintes currículos dos três indicados pelo presidente Lula à diretoria da instituição:

Nilton José Schneider David — Política Monetária

Atualmente é chefe de Operações Tesouraria do Banco Bradesco. Tem grande experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em diversas instituições no Brasil e no exterior. É graduado em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

Gilneu Francisco Astolfi Vivan — Regulação

É servidor do Banco Central do Brasil desde 1994, atualmente é chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor). Mestre e bacharel em Economia pela Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Gilneu Vivan, hoje chefe do departamento de regulação do sistema financeiro do Banco Central, foi indicado para a diretoria de Regulação da autarquia Foto: Reprodução / LinkedIn Gilneu Vivan

Até o início de 2024, atuou como chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro Nacional. Também representou o Brasil em diversos grupos internacionais, tais como Analytical Group on Vulnerabilities, do Financial Stability Board, responsável por avaliar as ameaças ao sistema financeiro mundial.

Izabela Moreira Correa — Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta

É servidora do Banco Central do Brasil desde 2006 e a atual secretária de Integridade Pública da Controladoria-Geral da União. Foi pesquisadora de pós-doutorado na Escola de Governo da Universidade de Oxford e possui doutorado em Governo pela London School of Economics and Political Science (2017). É mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e graduada em administração pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Izabela Correa, analista do BC, está cedida para a CGU, onde trabalha como secretária de Integridade Pública desde fevereiro do ano passado Foto: X/CGU

Como foi a repercussão às indicações

Economista da consultoria A.C. Pastore & Associados e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartsman avalia que a indicação de um nome do mercado para a diretoria de Política Monetária da autarquia é positiva.

Os nomes de Izabela Correa e Gilneu Vivan — indicados, respectivamente, para as diretorias de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta e Regulação — parecem ter perfil técnico similar aos que estão saindo, diz Schwartsman.

O diretor da consultoria Eurasia Group, Silvio Cascione, afirma que os nomes indicados “estão dentro do perfil esperado, buscando reforçar que o BC vai continuar com autonomia”.

Cascione afirmou ao Estadão/Broadcast que o BC, assim, seguirá mesclando perfil de carreira e oriundos do setor privado, “sem vinculação política”.

A escolha de Nilton David para o lugar de Gabriel Galípolo na diretoria de Política Monetária é bastante acertada, na avaliação do gestor e sócio-fundador da Legacy Capital, Felipe Guerra. “Finalmente uma surpresa positiva”, disse Guerra.

Honorato diz não ter dúvidas de que o nome de Nilton David será imediatamente bem aceito pelo mercado.

“Nilton David é um operador experiente de mercado, tendo passado por várias instituições globais e locais. Tem vasta experiência nos mercados de juros, câmbio e de capitais. Além da sua formação técnica, Nilton David sempre se engajou e provocou debates sobre formas de aperfeiçoar as instituições brasileiras e o mercado de capitais, com vistas a favorecer uma expansão mais sólida e sustentável da economia do País”, disse.

Ainda, segundo Honorato, o indicado para a vaga de Gabriel Galípolo fez mudanças positivas para organizar melhor o fluxo do negócio de tesouraria do Bradesco.

‘Nomes técnicos e experientes’

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, elogiou os indicados a três diretorias do Banco Central. Ele afirmou que os três nomes são técnicos e devem contribuir para os papéis de autoridade monetária e de regulador do BC

“Os três indicados para ocupar a nova diretoria do Banco Central, a partir de janeiro de 2025, são nomes técnicos e experientes em suas áreas de atuação, com grande potencial para contribuir com o inafastável papel do BC na condução da política monetária e de promoção da regulação prudencial e da estabilidade financeira”, afirmou ele em nota.

Representatividade feminina e apoio à autonomia’

A Associação Nacional dos Analistas do Banco Central (ANBCB) afirmou, por meio de nota, que a indicação de três novos diretores para a autoridade monetária é importante por dois aspectos: apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, de autonomia financeira e orçamentária para o BC, e representatividade feminina.

“A diretoria atual já defendeu publicamente a PEC 65 como necessária para dotar o BC da autonomia plena, garantindo as condições estruturais para assegurar que a instituição seja capaz de empreender iniciativas que entreguem seu pleno potencial à sociedade. Há uma expectativa de que os novos diretores também se engajem para viabilizar a medida”, disse em nota a vice-presidente da ANBCB, Fabiana Carvalho.

Também em nota, a presidente da associação, Natacha Gadelha, disse que foi importante a indicação de uma mulher para a diretoria. “Apesar de no quadro de pessoal do BC sermos 23%, as mulheres são maioria no País (51,5%), não manter pelo menos uma mulher na diretoria seria um retrocesso”, afirmou.

“A ANBCB reforça o apoio aos esforços da diretoria colegiada para a garantia de diversidade no quadro do BC e para a aprovação da PEC 65 com o texto que assegure a autonomia plena da instituição em suas três dimensões. Além disso, deseja um bom mandato aos três indicados uma vez aprovados para os respectivos cargos”, disse a associação.

A Zetta, entidade que representa fintechs como o Nubank, parabenizou os três indicados para a diretoria do Banco Central. Por meio de nota, a entidade reforçou o seu “apoio à autoridade monetária, bem como o compromisso da entidade em seguir trabalhando junto ao regulador por um setor financeiro mais inovador, inclusivo e competitivo”. /Com Caroline Aragaki, Célia Froufe, Francisco Carlos de Assis, Karla Spotorno e Matheus Piovesana