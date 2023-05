Nubank lança limite adicional no cartão de crédito para transações via Pix

O Nubank começou a dar, nesta quinta-feira, 25, limite adicional nos cartões de crédito para que os clientes façam transações via Pix. O recurso permite que as transferências sejam feitas com o cartão de crédito sem reduzir o limite regular, e está disponível para usuários elegíveis.

No ano passado, o neobanco lançou o recurso para o pagamento de boletos. Os limites mudam conforme o cliente e são definidos após análise de crédito. Os limites podem ser conferidos ao pagar boletos ou fazer um Pix.

Nubank é uma das principais fintechs do sistema bancário brasileiro Foto: Paulo Whitaker / Reuters

“O aumento de limite é uma das principais solicitações dos nossos clientes, e o Limite Adicional para transações Pix no crédito é uma forma de endereçarmos esse desejo de forma responsável, aumentando o seu poder de compra e concentrando gastos e pagamentos em um só lugar”, afirma em nota o diretor de área de cartões do Nubank, Jeremy Selesner.

“O principal objetivo do novo recurso é conceder mais autonomia financeira para que os clientes escolham como podem e desejam pagar as despesas sem deixar de usar o cartão de crédito”, complementa.