Nvidia atinge US$ 1 trilhão em valor de mercado

O valor de mercado da Nvidia, fabricante de chips para jogos e inteligência artificial, tocou a marca de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,04 trilhões) na manhã desta terça-feira, 30. A empresa se torna a primeira fabricante de chips a alcançar o valor. Nesta manhã, as ações oscilaram em torno de US$ 406 por ação.

A fabricante de chips dos EUA supera US$ 1 trilhão Foto: Robert Galbraith/Reuters

A Nvidia entra para o grupo seleto de empresas avaliadas no valor, como Apple, Microsoft e Alphabet.

Na quarta-feira, 24, a fabricante de chips anunciou um lucro trimestral de mais de US$ 2 bilhões e uma receita de US$ 7 bilhões, superando as expectativas de Wall Street. Desde o começo deste ano, as ações da Nvidia dispararam 166,5%.

Suas projeções de vendas de US$ 11 bilhões para este trimestre surpreenderam Wall Street. É um salto de 64% em relação ao ano anterior no mesmo período e bem acima dos US$ 7,2 bilhões previstos pelos analistas do setor./EFE e AP