A União Europeia (UE) é um bloco econômico e político constituído por 27 países europeus que cooperam em diversas áreas, especialmente em economia, política, direitos humanos, segurança e meio ambiente. Organização única no mundo, a UE foi criada para promover a paz, a estabilidade, o desenvolvimento econômico e social, e para fortalecer a Europa globalmente.

A UE surgiu formalmente em 1993, com o Tratado de Maastricht, mas suas raízes remontam à década de 1950, quando foi fundada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) pelo Tratado de Paris, que visava prevenir novos conflitos no continente após a Segunda Guerra Mundial.

União Europeia permite a cooperação de 27 países do continente em diversas áreas Foto: Reprodução/https://european-union.europa.eu/

Mercado único

Um dos pilares da UE é o mercado único, que permite a integração e a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas entre os países membros. Isso facilita o comércio, elimina barreiras comerciais e promove uma maior competitividade. Além disso, 20 dos 27 países adotam a moeda única, o euro, para facilitar transações econômicas e fomentar a estabilidade financeira na região. Isso também reduz custos de câmbio e proporciona uma política monetária comum, administrada pelo Banco Central Europeu.

Colaboração política

A UE também se destaca pela colaboração política entre os países membros. As decisões são tomadas de forma coletiva em áreas estratégicas, como segurança, saúde e política externa, por meio de instituições como o Parlamento Europeu (poder legislativo da UE) e a Comissão Europeia (principal órgão executivo da UE).

Essa governança conjunta assegura que as políticas da União sejam aplicadas de maneira equilibrada e padronizada entre os membros. A UE também é fundamental para a implementação de políticas comuns, como a defesa do estado de direito e dos direitos humanos.

Acordos e desafios globais

Ao negociar acordos comerciais e enfrentar desafios globais como bloco unificado, os países da União Europeia fortalecem sua posição no cenário internacional. O bloco representa um mercado de mais de 440 milhões de pessoas, o que lhe dá um considerável poder de negociação.

Em relação a desafios globais como a mudança climática, questões de segurança internacional ou crises econômicas, o trabalho em conjunto dos países da UE permite respostas coordenadas, o que torna a UE um ator global de peso.

Dessa forma, os membros ampliam suas capacidades de influenciar questões globais, promovendo seus interesses e garantindo que os benefícios da colaboração sejam compartilhados entre os países.

Livre circulação de pessoas

Outro marco da integração europeia é a livre circulação de pessoas, que permite aos cidadãos dos países da UE viajar, morar, estudar e trabalhar em qualquer outro país membro sem a necessidade de vistos. O Acordo de Schengen, por exemplo, eliminou as barreiras de fronteiras internas entre a maioria dos países membros.

Meio ambiente e Direitos Humanos

A União Europeia também assume compromissos conjuntos nas questões de meio ambiente e direitos humanos. Na área ambiental, a UE estabelece metas e regulações obrigatórias para os seus membros, que são baseadas em tratados e legislações adotados pelas instituições da União, como o Acordo Verde Europeu, que tem como objetivo transformar a economia europeia em uma economia sustentável, atingindo a neutralidade climática até 2050.

Em relação aos Direitos Humanos, os membros são vinculados pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que estabelece padrões mínimos para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e residentes dos países membros do bloco. A Carta tem força legal entre os Estados membros.

