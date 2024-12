O Mercado Comum do Sul, mais conhecido pela sigla Mercosul, é um bloco econômico regional, criado pelo Tratado de Assunção em março de 1991, com o objetivo de promover oportunidades comerciais e de investimentos entre países da América do Sul. O grupo busca facilitar o comércio e reduzir barreiras tarifárias para estimular o desenvolvimento da região.

Para alcançar a integração econômica e política entre os países membros, são instituídas a abolição de tarifas alfandegárias para facilitar o comércio interno, e a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos. Além disso, os países coordenam políticas macroeconômicas, como programas de desenvolvimento em conjunto. O bloco busca ir além da questão econômica e se compromete também com a promoção de democracia e a cooperação em temas sociais e culturais.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe os chefes de estado para a 63ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Quem faz parte do Mercosul?

O bloco foi formado inicialmente Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, Estados partes do grupo, com adesão posterior da Venezuela, que está suspensa desde 2017 por motivos políticos, e da Bolívia neste ano. Além dos membros plenos, existem os Estados associados, que não participam plenamente das decisões. Atualmente são membros associados o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname. Os membros observadores do bloco são o México e Nova Zelândia.

Quais as vantagens de participar do Mercosul?

Comércio facilitado: Redução ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros. Empresas podem exportar e importar com menos barreiras.

Negociações internacionais em conjunto: Os membros negociam juntos com outros blocos e países.

Mobilidade facilitada: Há isenção de vistos e é possível inclusive adentrar os países apenas com documento de identidade, sem a necessidade de passaporte. Há facilidade também para residência e validação de diplomas.

Desenvolvimento regional: o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM) financia projetos que buscam “promover a competitividade, a coesão social e a redução de assimetrias entre os integrantes do processo”.

Principais acordos do Mercosul

Acordo de Livre Comércio : Eliminação ou redução progressiva de tarifas alfandegárias e outras barreiras comerciais entre os países membros.

: Eliminação ou redução progressiva de tarifas alfandegárias e outras barreiras comerciais entre os países membros. Tarifa Externa Comum (TEC) : Um mesmo imposto sobre produtos vindos de fora do bloco.

: Um mesmo imposto sobre produtos vindos de fora do bloco. Acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA): Inclui Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein.

Atualmente também está em negociação um acordo com a União Europeia que busca reduzir tarifas e ampliar o comércio entre os blocos.