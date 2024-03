Nos últimos anos, o povo brasileiro vem ficando alerta com diversos julgamentos emanados do Poder Judiciário, sobre os quais pousa a dúvida quanto às motivações que serviram de base para a formação da convicção dos Magistrados, em todas as instâncias.

O critério utilizado para a solução de um julgado, como todo profissional do Direito sabe desde a faculdade, deve ser sempre a Justiça imparcial. Não pode haver a tentação de ceder a todo e qualquer desejo deste ou daquele partido, desta ou daquela empresa ou corporação, deste ou daquele grupo social. Os elementos do diagnóstico que exsurge de um julgamento jurídico são compostos de multifacetada análise, o máximo de prova e uma amálgama de estudos que abarcam desde simples dados até a fotografia científica explorada a fundo. A investigação do Juiz, decerto, não é tarefa fácil.

A Justiça é direito natural em simultaneidade com a característica de valor essencial à própria existência da raça humana. A adoção de critérios afastados da imparcialidade é capaz de, num longo prazo, criar na população a descrença quanto ao Poder Judiciário de uma nação.

Não se está falando apenas do Brasil, mas de todas as nações. Nem mesmo o momento econômico ou a pressão de entidades diversas deve ser capaz de dissuadir o Magistrado, o Desembargador ou o Ministro, de sua função de aplicar a Justiça conforme o Direito posto, que exatamente é posto porque derivado - assim se espera sempre - de base axiológica humanista que se lhe precede, permeada pela espiritualidade que é a marca do povo que elege seus representantes.