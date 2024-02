OMC inicia sua reunião de cúpula mais importante cercada de pessimismo e descredito; entenda

Já debilitada, a Organização Mundial do Comércio (OMC) chega a sua 13ª Conferência Ministerial cercada de descrédito. A principal reunião de cúpula do órgão, realizada bianualmente, começou nesta segunda-feira, 26, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Representantes de países que participam das negociações e especialistas em comércio internacional afirmam que será mais difícil chegar a algum acordo relevante agora do que foi na última conferência – que também começou envolta em pessimismo, mas acabou com alguns tratados fechados sobre subsídios à pesca e regras para as emergências da pandemia. Um fracasso agora deverá enfraquecer ainda mais a instituição que vem lutando para retomar sua relevância. Um representante de um país, que prefere não se identificar, diz que, com o resultado da pesca, a última conferência acabou sendo boa. Mas ele não vê que isso vá se repetir agora. Há uma posição de entrincheiramento de todos os membros grandes, disse o representante.

O resultado da última conferência, que aconteceu em Genebra em 2022 após sucessivos adiamentos por causa da pandemia, deu uma certa esperança à OMC de que ela poderia recuperar ao menos parte de sua credibilidade global após anos de ceticismo. À época, a determinação da diretora-geral da organização, Ngozi Okonjo-Iweala, foi apontada como uma das responsáveis por se conseguir um resultado relativamente positivo para a cúpula.

Em discurso nesta segunda, Okonjo-Iweala afirmou que o mundo atravessa hoje uma fase mais difícil que em 2022, com mais tensões políticas e incertezas. A diretora-geral disse ainda que os ministros precisam “arregaçar as mangas” para concluir trabalhos pendentes.

O descrédito se estende há anos, conforme a organização não consegue chegar a acordos relevantes. A 11ª conferência, realizada em 2017 em Buenos Aires, foi marcada pela falta de consenso e, desde 2019, o órgão de apelação da OMC (uma espécie de supremo tribunal do comércio, a última instância para resolução dos conflitos) está inoperante porque os Estados Unidos bloqueiam a nomeação de juízes.

Hoje, praticamente não há esperanças de que possa haver avanço durante a cúpula para se resolver esse problema. Na última conferência, no entanto, os membros haviam se comprometido a “realizar discussões com o objetivo de ter um sistema de resolução de disputas plenamente funcional e acessível a todos os membros até 2024″.

“Há uma certa falta de liderança. Tem o tema das eleições nos EUA, que é um ator importante do comércio global. A indefinição (política americana) faz com que esfrie o ânimo dos países de se engajarem na conferência”, diz Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento e sócio fundador da consultoria BMJ.

Sede da OMC em Genebra; entidade inicia sua conferência ministerial nesta segunda-feira, 26 Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Keith Rockwell, que atuou por 25 anos na entidade e foi diretor de informações e relações externas da entidade, explica que Washington não concordará com a reconstituição do órgão de apelação em um ano de eleição, dado que isso forneceria munição para Trump atacar Joe Biden. “Isso (uma solução para o órgão) traria uma tempestade de críticas.” O órgão de apelação era condenado nos EUA por diferentes forças políticas, que argumentavam que ele favorecia a China.

Uma solução para o órgão se tornou ainda mais improvável neste mês, após o governo da Guatemala demitir de forma inesperada Marco Molina, representante do país na OMC. Respeitado internacionalmente, Molina liderava as negociações sobre a reforma do sistema de resolução de disputas da organização.

Para a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, um sistema de solução de controvérsias eficiente é essencial para uma OMC forte. Ela lembra que decisões desse sistema já resultaram no pagamento de uma indenização dos EUA ao Brasil pela concessão de subsídios a produtores de algodão.

O que está sendo debatido na conferência da OMC?

Além da questão central do órgão de apelação, as principais discussões esperadas para a reunião ministerial também são vistas com desconfiança. Na última cúpula, se chegou a um consenso para os países não subsidiarem a pesca ilegal, o que não havia sido possível na conferência prévia, na Argentina. Agora, está na mesa a discussão para os governos reduzirem subsídios que estão incentivando demasiadamente a atividade. Há preocupações de que esses incentivos causem a redução das populações de peixes. É bastante improvável, no entanto, que haja um avanço nessa questão, sobretudo devido à posição da Índia, que se opõe tanto à redução de subsídios à pesca como à produção de arroz. O país, ao lado da África do Sul, tem sido um dos principais a bloquear as negociações da OMC. Também não há otimismo com a possibilidade de que se chegue a algum acordo em temas nos quais, anteriormente, era esperado que houvesse resultados, como a continuidade da moratória sobre tarifas aplicadas a transações de comércio eletrônico. Novamente, Índia e África do Sul, além da Indonésia, se opõem.

No caso da discussão sobre subsídios à indústria, que estão sendo amplamente usados para impulsionar a transição energética, também não deve haver conclusões. Essa negociação ainda está em fase inicial na OMC.

Um dos entraves centrais da OMC é que as decisões precisam ser tomadas em consenso por 164 países. Se um único membro discordar, o acordo não sai. Desde a conferência de Buenos Aires, no entanto, acordos plurilaterais, envolvendo vários países, têm se tornado mais comuns como forma de se poder avançar em questões em que não há consenso - é o caso do acordo para facilitar investimento externo, anunciado no domingo, 25.