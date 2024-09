ONS apresentará plano de contingência para o setor elétrico na quinta

A apresentação ocorrerá durante reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), a ser realizada na sede do ONS, no Rio de Janeiro.

O plano foi justificado pelo ministro de Minas e Energia como necessário para o “equilíbrio conjuntural e estrutural” entre a oferta e a demanda de energia elétrica no País. Na solicitação, Silveira destacou que deveriam ser indicadas propostas de medidas concretas a serem adotadas pelas instituições que compõem o CSME — os próprios Ministérios e ONS, além da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).