Como Paris continua sendo Paris? Injetando bilhões de euros em moradias públicas

Marine Vallery-Radot, 51 anos, inquilina do apartamento, disse que chorou quando recebeu a ligação, no verão passado, dizendo que a sua estava entre as 253 famílias de baixa renda escolhidas para um lugar no l’Îlot Saint-Germain, um novo complexo de habitação pública a uma curta caminhada do Musée d’Orsay, da Assembleia Nacional e do túmulo de Napoleão.

“Tivemos muita sorte em conseguir este lugar”, disse Vallery-Radot, uma mãe solteira que mora aqui com seu filho de 12 anos, enquanto olhava pelas janelas do quarto com vista para o Quartier Latin. “É isso que eu vejo quando acordo.”