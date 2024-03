Como é e quanto custa morar num edifício assinado por ícones do designer global, como Pininfarina

O mercado imobiliário de luxo em São Paulo está em uma nova fase. Além de bem localizados, em bairros como Itaim Bibi e Jardins, os imóveis também apresentam projetos assinados por arquitetos renomados. A abordagem tem atraído consumidores de altíssima renda, que valorizam a preocupação estética, tanto interna quanto externa dos edifícios.

Projetos de arquitetos como os brasileiros Isay Weinfeld e Marcio Kogan têm se destacado, conferindo visuais únicos aos prédios e valorizando não apenas o projeto em si, mas também o bairro como um todo. Para as empresas, o benefício de investir em projetos assinados é evidente. Enquanto o preço médio do metro quadrado (m²) em bairros como Itaim Bibi, Pinheiros e Jardins está entre R$ 15 mil e R$ 17 mil, segundo o índice FipeZap de fevereiro, os imóveis de luxo com projetos assinados alcançam preços entre R$ 50 mil e R$ 80 mil por m².

Segundo especialistas, para a cidade, fica o legado de prédios de luxo com visual sofisticado, o que valoriza os bairros e estimula a criação de mais edifícios que prezam pela estética, e não apenas pelo controle de custos das obras.

“É como uma obra de arte. Apesar da localização ser boa, o edifício tem algo a mais. Cada detalhe torna o prédio único, diferente dos demais. Basta olhar para a fachada ou entrar no lobby para sentir a diferença”, diz Lucas Melo, diretor da imobiliária MBras, especializada no segmento de alto padrão.

Lançado em 2020, o empreendimento que puxou a tendência recente de edifícios de luxo com design diferenciado foi o Heritage, da Cyrela, que contou com projeto da Pininfarina, reconhecida internacionalmente pelo design de carros icônicos como Ferrari, Rolls Royce e Maserati.

O CEO da Cyrela, Efraim Horn, afirma que o projeto é um importante legado da Cyrela para a arquitetura da cidade. “O Heritage foi concebido para estar à frente do seu tempo, iguais a alguns projetos icônicos de (arquitetos como) Jean Nouvel e Zaha Hadid. Esse é o DNA da Cyrela. Criar espaços que inspirem a vida, não só dos clientes, mas da cidade como um todo”, diz Horn.

Para o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Valter Caldana, a cidade de São Paulo já teve projetos arquitetônicos de alto padrão entre as décadas de 1940 e 1960. Agora, essa tendência está de volta. “Temos bairros como Higienópolis, Santa Cecília, Vila Buarque e outras áreas do centro expandido, com imóveis de altíssima qualidade de projetos. Isso mostra que houve momentos em que o mercado soube valorizar o projeto como agregador de valor”, diz.

O professor reforça que a qualidade dos projetos é capaz de agregar uma valorização maior acima do preço médio para os imóveis na capital paulista e, na competição pela preferência do consumidor, as empresas do ramo imobiliário começaram, nos últimos anos, a usar o design como diferencial.

“O segmento de luxo tem vida própria. Tudo que se refere a elevar a qualidade dos projetos dos imóveis é bem-vindo. Isso pode influenciar o mercado como um todo a valorizar e compreender melhor que um bom projeto é um instrumento imprescindível de valorização do imóvel. Isso deveria acontecer, como acontece em outros países, em qualquer segmento do mercado”, afirma Caldana.

Além das fachadas com janelas amplas, que aproveitam bastante da luz natural, os projetos voltados ao mercado de luxo em São Paulo buscam uma mescla do urbano com o bucólico. Há empreendimentos com parques ou com plantas na sacada para compor o visual do edifício.

As áreas comuns, além de amplas, também buscam a diferenciação por meio de projetos personalizados e, em alguns casos, com obras de arte, como esculturas. As piscinas se destacam nos projetos, com algumas delas sendo posicionadas no rooftop em vez de ficarem no térreo. "Hoje em dia os empreendimentos têm terrenos cada vez mais caros nos melhores lugares da cidade. A incorporadora não quer mais construir um prédio qualquer. Todos estão pensando em algo especial", diz o arquiteto Marcio Kogan, fundador do Studio MK27, que esteve envolvido nos projetos dos edifícios Damata e Fasano Itaim. Kogan conta que tem hoje 15 projetos de prédios em andamento, sendo que alguns empreendimentos têm mais de uma torre. O arquiteto diz que o estúdio chegou a ter predominância de casas entre seus projetos no passado e hoje há maior equilíbrio entre demandas de projetos de casas e apartamentos, com projetos prediais sendo cerca de 30% do faturamento.

Para Weinfeld, que concebeu o edifício da Damata junto à Idea!Zarvos, a concepção dos projetos têm pouco a ver com inspiração, mas sim com trabalho em equipe para chegar à melhor solução para cada empreendimento. “É um trabalho de arquitetura, um projeto apurado, cuja qualidade é reconhecida pelo incorporador como fator que agrega valor ao empreendimento”, diz.

Otávio Zarvos, presidente da Idea!Zarvos, reforça a importância de ter projetos bem estruturados para criar edifícios de alto padrão em São Paulo. “Desde o início, a arquitetura autoral é um pilar da empresa. Buscamos os arquitetos mais renomados, mais conhecidos, como o Isay, que fez 25% dos nossos prédios. Principalmente em empreendimentos grandes, complexos e com custo mais elevado, os projetos agregam muito. Não é só pelo nome, mas pelo cuidado com a obra e com os acabamentos”, afirma Zarvos.

De acordo com levantamento feito pela MBras, seis empreendimentos recentes ajudam a elevar o patamar estético de edifícios de luxo na cidade de São Paulo. Confira a seguir.

Heritage Cyrela by Pininfarina - Preço do metro quadrado: R$ 80 mil

Heritage tem unidades com até 1 mil m² Foto: Divulgação/MBRAS

Localizado no coração do Itaim Bibi, na rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, o Heritage busca redefinir o segmento de moradias de luxo. Com vidros curvos e estrutura imponente, oferece vistas panorâmicas de 360º e apenas um apartamento por andar. As áreas comuns incluem quadra de tênis e piscinas, sendo uma delas coberta e adornada com detalhes em ouro, em um terreno de 3.400 m². . As unidades podem ter mais de 1.000 m².

Arbórea Itaim - Preço do metro quadrado: R$ 65 mil

Arbórea Itaim tem vista para o Parque do Povo Foto: Divulgação/MBRAS

Com vista para o Parque do Povo, o Arbórea Itaim é uma criação do escritório Perkins+Will. Com fachada que mescla vidro e materiais naturais, o empreendimento oferece uma gama de serviços de alto padrão, como uma academia moderna, spa, piscina coberta e áreas de lazer elegantes. A fachada mistura vidros e materiais naturais, reflete um equilíbrio entre estética e responsabilidade ecológica.

Damata - Preço do metro quadrado: R$ 60 mil

Edifício Damata: plantas ocupam 500 m² Foto: Divulgação/MBRAS

Desenvolvido pela Idea!Zarvos e pelo renomado arquiteto Isay Weinfeld, o Damata traz uma abordagem inovadora que desafia o convencional. Com duas torres, uma residencial e outra comercial, o projeto abraça uma praça, revitalizando o tecido urbano do Itaim Bibi. As plantas do empreendimento ocupam 500 m². O Damata tem valor de R$ 60 mil o m² nos andares mais altos. “A praça foi pensada como um espaço de encontros para todos que transitam por ali, o que inclui não só moradores e trabalhadores do próprio complexo, mas também aqueles que vivem ou visitam o bairro”, diz o arquiteto Isay Weinfeld.

Edifício Pierino - Preço do metro quadrado: R$ 60 mil

Edifício Pierino, no Jardim Paulista, tem área construída de 10 mil m² Foto: Divulgação/MBRAS

Localizado no Jardim Paulista, o Edifício Pierino tem uma área construída de 10 mil m² e de plantaçõea, de mais de 400 m². Entre as comodidades do empreendimento, estão piscina coberta, espaço fitness e jardim.

“Sempre tentamos levar aos projetos a experiência das nossas casas. Perseguimos o conceito de casas empilhadas. São projetos com arquitetura contemporânea, calorosos, com muita madeira e cores quentes. Buscamos criar um lugar agradável para morar”, diz Kogan.

Fasano Itaim - Preço do metro quadrado: R$ 60 mil

Fasano Boulevard abriga torre residencial, de 40 andares, e o hotel Foto: PERSPECTIVA/EVEN

Com fachada que mescla vidro, concreto e elementos naturais, o projeto se destaca por sua singularidade. Além da arquitetura distinta, os moradores têm acesso a um serviço de hotelaria de alto padrão, agregando luxo e comodidade à experiência residencial. O valor por metro quadrado nos andares mais altos chega a R$ 60 mil.

Casa Lafer - Preço do metro quadrado: R$ 60 mil

Casa Lafer, no Itaim Bibi Foto: Divulgação/MBRAS

Assinado pelo arquiteto Pablo Slemenson, referência em projetos de alto padrão, o Casa Lafer, no Itaim Bibi, conta com paisagismo cuidadosamente planejado, jardins e ambientes que contrastam com o dinamismo urbano.