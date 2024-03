“A procura melhorou bastante depois da pandemia, que levou a um despertar das pessoas para a busca por qualidade de vida e espaço. A casa é um objeto de desejo. As pessoas se empilham nos apartamentos nas grandes cidades por questões de necessidades urbanas. Campinas é o município com o 10º maior PIB do Brasil, uma cidade imensa, mas que tem condições de implementar condomínios de casas”, diz.

A incorporadora Helbor tem um projeto junto com a empresa de papel e celulose Suzano em Mogi das Cruzes. Com o loteamento de parte da Fazenda Rodeio, uma das plantações de eucalipto da Suzano, a incorporadora viabiliza a construção de casas de condomínio para os consumidores que migram da zona leste de São Paulo ou do ABC paulista para o município. Porém, o maior volume de compradores é da própria cidade.

Chamado Fazenda Itapety, o empreendimento fica a cerca de 50 km da capital paulista. Previsto para ser entregue no final de 2025, o condomínio tem lotes de 527 m² com preço médio de R$ 1.700 o metro quadrado e terá piscinas, academia e quadras, além de rede elétrica subterrânea, segurança 24h e até mesmo um lago. O volume geral de vendas do Fazenda Itapety é de R$ 520 milhões.