Participação privada no saneamento cresce 203% em 4 anos de marco legal, aponta Abcon Sindcon

O levantamento mapeia também os investimentos totais realizados no segmento em 2022. A cifra atingiu R$ 22,5 bilhões, alta de 23% em relação ano anterior. Do total aportado em 2022, R$ 5,9 bilhões, cerca de 27%, vieram de operadores privados.

No primeiro triênio passado sob as regras do marco legal (20/21/22), o investimento médio foi de R$ 19 bilhões, acima do registrado no triênio anterior (17/18/19), quando o investimento médio somou R$ 16,7 bilhões.