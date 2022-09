Bilionário americano doa 100% da empresa Patagonia para causas ambientais

O fundador da marca americana Patagonia, Yvon Chouinard, anunciou na quarta-feira, 14, que decidiu doar o seu negócio à causa da proteção do meio ambiente, transferindo sua propriedade a um fundo e a uma organização sem fins lucrativos que irá dedicar todos os lucros gerados à defesa do planeta.

Avaliada em cerca de US$ 3 bilhões, a Patagonia, que vende principalmente roupas e equipamentos para atividades ao ar livre, tem lucros de cerca de US$ 100 milhões por ano e desde sua criação tem se distinguido por sua ênfase na conservação da natureza.

Chouinard, um amante de escalada que se tornou bilionário graças ao negócio que fundou em 1973, explicou em comunicado que tomou a decisão como forma de dedicar mais dinheiro à crise climática e manter “intactos os valores da companhia”.

“Se temos alguma esperança de um planeta próspero - e um negócio próspero - dentro de 50 anos, será necessário que todos façamos o que pudermos com os recursos que temos. Essa é outra maneira que encontramos de fazer nossa parte”, afirmou o empresário.

Conforme detalhado, 100% das ações com direito a voto da Patagonia foram transferidas para um fundo criado para proteger os valores da empresa - controlado pela família Chouinard - e 100% dos títulos sem direito a voto foram detidos pelo Holdfast Collective, uma organização sem fins lucrativos dedicada à proteção da natureza. “A cada ano, o dinheiro que ganhamos após o reinvestimento no negócio será distribuído como dividendos para ajudar a combater a crise ambiental”, acrescentou.

Chouinard, 83, e sua família estão abrindo mão do controle da empresa com sede na Califórnia, que constitui a maior parte de sua fortuna. Enquanto isso, o atual CEO, Ryan Gellert, continuará liderando as operações e a Patagonia manterá sua política de doar 1% de suas vendas para organizações ambientais. / EFE