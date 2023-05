Petrobras reduz em R$ 0,40 o preço da gasolina; R$ 0,44 o diesel; e R$ 0,69 o gás de cozinha

O presidente da Petrobras Jean Paul Prates acaba de anunciar queda de R$ 0,40 no preço da gasolina, R$ 0,44 no diesel e R$ 0,69 do GLP para as distribuidoras. A revisão vale a partir de amanhã, 17, e foi comunicada pelo executivo durante apresentação das mudanças na política de preços dos combustíveis - promessa de campanha do presidente Lula.

O último anúncio havia sido feito no fim de abril, quando a estatal reduziu o preço do diesel para as distribuidoras. A queda no valor médio cobrado foi de quase 10%.

O produto, que era comercializado a R$ 3,84 passou para R$ 3,46 por litro, diferença de R$ 0,38. Em março, a empresa já havia cortado o preço do litro do diesel em R$ 0,18. O preço para as distribuidoras passou de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro.

Cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), mostram que a Petrobras poderia reduzir o preço da gasolina em R$ 0,35 o litro para atingir a paridade com o mercado internacional.

Preço dos combustíveis serão reduzidos a partir de amanhã Foto: Taba Benedicto/Estadão

Segundo a associação, o preço da gasolina no fechamento de ontem, antes do reajuste da Petrobras hoje, estava 15% mais caro nas refinarias da Petrobras do que no mercado internacional, enquanto o diesel registra preço 9% maior nessa mesma comparação.

Continua após a publicidade