Lucro da Petrobras cresce 26,8% e atinge R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre

RIO - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 28, um lucro líquido de R$ 54,3 bilhões entre abril e junho deste ano, com uma alta de 26,8% frente ao mesmo período de 2021. O resultado é o segundo maior da histórica da companhia, abaixo apenas dos R$ 59,9 bilhões registrados no último trimestre de 2020. O bom desempenho da petroleira vem na esteira da alta das cotações do petróleo no mercado internacional, que permitiu que a companhia apurasse melhores resultados com a venda de combustíveis no Brasil e com as exportações de petróleo bruto.

Além do mega reajuste feito em meados de março, que influenciou as contas do segundo trimestre, a companhia promoveu ainda uma alta no preço do óleo diesel novamente no início de maio. Com isso, a Petrobras fechou o semestre contabilizando um lucro de R$ 98,8 bilhões, um salto de 124,6% em relação ao igual período do ano anterior.

Sede da Petrobras; receita de vendas subiu 54,4% frente ao segundo trimestre de 2021, para R$ 170,9 bilhões Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Em nota, a companhia explica que também para o resultado positivo o acordo com sócios em campos no pré-sal de Sépia e Atapu, na Bacia de Santos, que rendeu R$ 14,2 bilhões.

A receita de vendas no período subiu 54,4%, para R$ 170,9 bilhões, frente ao segundo trimestre de 2021, e 20,7% em relação ao primeiro trimestre deste ano. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 58,6% contra o segundo trimestre do ano passado e avanço de 26,4% em relação ao trimestre anterior, atingindo a marca de R$ 98,2 bilhões.

Os recentes bons resultados da petroleira vêm sendo criticados duramente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que já trocou o comando da estatal quatro vezes ao longo dos seus três anos e meio de mandato. Mas, hoje, foram anunciados no mesmo dia em que a companhia anunciou a segunda queda no preço da gasolina este mês.

No comando da Petrobras desde o final de junho, Caio Paes de Andrade, tem sido beneficiado pela recente trajetória de queda da cotação do petróleo no mercado internacional.

Em carta divulgada junto ao relatório financeiro, o diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Rodrigo Araujo Alves, disse que o resultado da petrolífera entre abril e junho “mostra a resiliência e a solidez da companhia”.