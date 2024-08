Petrobras terá de informar mercado sobre mudança em regimento interno

Na reunião, o conselheiro Francisco Petros foi substituído por Jerônimo Antunes, e mais três membros externos entraram no CAE. De acordo com pessoas próximas ao assunto, tanto essa mudança como as que estão sendo feitas em outras áreas da Petrobras visam colocar profissionais mais afinados com o governo, disse uma pessoa a par das mudanças.

Além de Antunes, foram nomeados o jornalista e gestor Eugênio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira, formado na UNI-BH e sócio-diretor da Etc Treinamento Empresarial; o advogado Fábio Veras de Souza, formado na Universidade Federal de Minas Gerais; e Newton de Araújo Lopes, bacharel em Ciências Contábeis pelo Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, também em Minas Gerais.