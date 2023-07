Petrobras: venda de gasolina no primeiro semestre foi a maior dos últimos seis anos

RIO - A Petrobras informou que o volume de venda de gasolina no primeiro semestre de 2023 foi o maior dos últimos seis anos. No período, a Petrobras vendeu 424 mil barris por dia do combustível.

“As vendas no período foram as maiores registradas para um segundo trimestre nos últimos seis anos, mesmo com o desinvestimento de algumas refinarias”, anotou a companhia em relatório de produção e vendas divulgado ao mercado nesta quarta-feira, 26.

O crescimento dessas vendas, sobretudo no segundo trimestre, com alta de 15,7% na comparação com o mesmo período do ano passado e 4,8% ante os três primeiros meses do ano refletem a política de preços, que abandonou a paridade de importação e foi marcada por sucessivas reduções.

Segundo a Petrobras, produção de gasolina chegou em junho ao melhor resultado desde 2014 Foto: Sergio Moraes / Reuters

No relatório, a Petrobras cita ainda a “maior competitividade frente às principais alternativas de suprimento dos nossos clientes” para justificar o avanço no ano.

Em relação ao ano passado, a companhia menciona também “ganho de participação da gasolina sobre o etanol hidratado no abastecimento dos veículos flex” e o “aumento do mercado ciclo Otto”.

Continua após a publicidade

O aumento da produção, que também avançou no trimestre, alcançando 399 mil barris por dia, é atribuído a esse “desempenho de mercado” e ao maior aproveitamento da capacidade operacional das refinarias, que alcançaram FUT de 93%.

Segundo a Petrobras, só em junho, a produção de gasolina chegou a 421 mbpd, o melhor resultado desde 2014.