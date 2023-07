Petrobras reafirma intenção de investir R$ 14,3 bi em região onde foi barrada pelo Ibama

A Petrobras reafirmou nesta quinta-feira, 20, o seu compromisso com investimentos de cerca de US$ 3 bilhões (R$ 14,3 bilhões) na Margem Equatorial, conforme divulgado no seu Plano Estratégico 2023-2027.

A estatal diz reconhecer “a importância de novas fronteiras que assegurem a segurança energética do País e os recursos necessários para a transição energética justa e sustentável”.

A Margem Equatorial compreende uma faixa de mar que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá, a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Em maio, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negou um pedido da Petrobras para explorar petróleo na região.

Petrobras mantém planos de explorar jazidas da Margem Equatorial, que não obtiveram licença ambiental do Ibama Foto: FABIO MOTTA / ESTADÃO

Nesta quinta-feira, a Petrobras voltou a dizer que empenha esforços para obter licença de perfuração na região localizada no norte e nordeste da costa brasileira.

A empresa enviou novo ofício ao Ibama mencionando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de não ser necessária a apresentação de uma Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) para explorar blocos de óleo e gás já leiloados.