A advogada deles, Laura Sgro, contestou imediatamente as demissões numa carta aos chefes do banco e avisou que levaria o caso ao tribunal civil do Vaticano dentro de 30 dias. Laura disse que a notificação de demissão do banco era “nula, ilegítima e gravemente lesiva dos direitos fundamentais das pessoas e dos funcionários e, portanto, desprovida de qualquer efeito”.

O casal se conheceu no Instituto de Obras Religiosas enquanto trabalhava em departamentos diferentes. Eles informaram ao banco seus planos de se casar em fevereiro, segundo a advogada. Em maio, entrou em vigor um novo regulamento do banco que proíbe casamentos no local de trabalho.