Pix: Lula manda Caixa recuar de decisão de taxar pessoas jurídicas

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que a Caixa Econômica Federal recue da decisão de taxar pessoas jurídicas na utilização do Pix, apurou o Broadcast Político. O banco deve comunicar a suspensão da cobrança entre hoje e amanhã.

De acordo com fontes do governo, a ordem se deu porque a presidente da Caixa, Rita Serrano, não consultou a Casa Civil antes de anunciar a decisão. Na mais recente reunião ministerial, Lula disse claramente que qualquer mudança de rumos ou novas medidas precisam passar pelo crivo do Palácio do Planalto.

Rita Serrano teria decidido iniciar as cobranças sem consultar a Casa Civil, segundo fontes Foto: Geraldo Magela

A taxação do Pix de pessoas jurídicas é uma prática autorizada pelo Banco Central e adotada por outras instituições financeiras.

O início da cobrança sobre o Pix de PJs fora comunicada antecipadamente pela Caixa. Ontem, contudo, deputados bolsonaristas usaram a informação para criticar o governo.]

Procurada, a Caixa não se manifestou sobre o assunto.