Deixando de lado o habitual terno, Campos Neto se apresentou com uma camiseta polo com os logos do Pix e do Drex. Ao falar sobre o Pix por aproximação, Campos Neto disse que o BC atua em três dimensões na segurança do sistema. Para começar, pontuou que, como a fraude acontece por meio de contas receptoras, é preciso endurecer critérios de abertura de contas. O objetivo é reduzir as aberturas de contas laranjas e fantasmas.

A segunda dimensão é a de dar aos usuários uma forma mais amigável de programação dos pagamentos, com a definição prévia de horários e limites de valores. A terceira é a busca para identificar e antecipar padrões de fraude. ”Se eliminar em grande parte as contas-laranja e fantasma, e identificar padrões de fraude, isso vai nos ajudar bastante”, afirmou.