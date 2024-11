Android: como vai funcionar o Pix por aproximação no sistema do Google

O Google, em parceria com o Banco Central do Brasil, lançou nesta segunda-feira, 4, o Pix por aproximação para usuários do Google Pay em dispositivos Android. Essa nova funcionalidade, que utiliza a tecnologia NFC (Near Field Communication), promete simplificar e agilizar pagamentos em lojas físicas, dispensando a necessidade de digitar chaves Pix ou escanear QR Codes.

Pix se tornou o "queridinho" dos brasileiros na hora de fazer pagamentos Foto: Rafael Henrique/Adobe.Stock

Atualmente, o Pix por aproximação no Google Pay está disponível para clientes do C6 Bank e PicPay. Nas próximas semanas, a funcionalidade também estará presente para clientes do Itaú Unibanco. A funcionalidade também está disponível no Banco do Brasil que já fez teste com alguns correntistas para a função desde outubro. O Google informou ao "Estadão" que há planos para incluir outras instituições financeiras no futuro. "Até fevereiro de 2025 todos os bancos estarão habilitados para a Jornada Sem Redirecionamento, e nossa intenção como parceiro do ecossistema é trazer novas colaborações para as plataformas do Google Pay. Não temos um cronograma para divulgar, mas uma série de parceiros já está em contato para realizar integrações, diz Natacha Litvinov, Head de Parcerias de Pagamentos do Google Pay.

Mas como eu posso usar o Pix por aproximação? Como eu ativo e o que é o NFC? E quais os benefícios que a forma de pagamento traz ao usuário?

O que é o NFC e como usar?

A nova função utiliza a tecnologia NFC que permite a troca de informações sem fio e por contato entre dispositivos compatíveis, como smartphones e maquininhas de cartão. O NFC está presente em diversos dispositivos eletrônicos, como tablets, smartwatches, cartões de crédito e débito, etiquetas NFC e leitores NFC.

No caso do Pix por aproximação, a tecnologia é utilizada para estabelecer a comunicação entre o smartphone do usuário e a maquininha de cartão, permitindo a troca de informações de pagamento de forma segura e rápida. Para utilizar o Pix por aproximação, o usuário precisa ter um smartphone Android com NFC e uma conta bancária vinculada ao Google Pay.

Para verificar se o seu smartphone Android possui NFC, basta abrir o aplicativo “Configurações” do seu celular e procurar pela opção “Conexões” ou “Redes e conexões”. Verifique se há uma opção chamada “NFC” ou “Comunicação por campo de proximidade”. Se a opção estiver presente, significa que o seu celular possui NFC.

Caso haja a tecnologia e você queira ativá-la para utilizar a nova forma de pagamento, é necessário abrir novamente o aplicativo “Configurações” do seu celular e procurar pela opção “Conexões” ou “Redes e conexões”. Depois é só tocar na opção “NFC” ou “Comunicação por campo de proximidade” e ativar a chave seletora para ligar a NFC, assim será possível fazer os pagamentos na modalidade por aproximação.

Como utilizar o Pix pelo Google Pay?

Lançado em 2015, o Google Pay antes tinha o nome de Android Pay, até sofrer a mudança em 2017 para a nomenclatura atual Foto: Reprodução/Google Pay

O Pix por aproximação funciona dentro da plataforma do Google Pay. O aplicativo é a carteira digital do Google que permite aos usuários armazenar cartões de crédito, débito, cartões de fidelidade, bilhetes de transporte e, agora, também realizar pagamentos com Pix por aproximação.

Para utilizar a ferramenta no aplicativo, o usuário precisa vincular sua conta bancária à carteira digital. Essa configuração pode ser feita no aplicativo do Google Pay ou no app do próprio banco.

Após isso, ao realizar um pagamento com essa modalidade é necessário informar ao lojista que deseja pagar através do Pix. Quando o lojista selecionar a opção “Pix por aproximação” na maquininha de cartão, é necessário desbloquar o smartphone e aproximar do leitor NFC da maquininha com o aplicativo do Google Pay aberto. Depois é só confirmar o valor e a conta e autenticar o pagamento com sua biometria (digital ou reconhecimento facial) que a compra será feita.

Quais os benefícios e riscos?

O Pix por aproximação oferece mais agilidade e praticidade, eliminando a necessidade de digitar chaves Pix ou escanear QR Codes. As transações são protegidas por criptografia e autenticação biométrica. A tecnologia NFC está presente na maioria dos smartphones Android modernos e em um número crescente de maquininhas de cartão. O sistema permite aos usuários acessarem seus dados financeiros de diferentes instituições em um único lugar, por meio da integração com o Open Finance. "Ao trazer ele para a Carteira do Google permitimos que o usuário consolide todas as suas credenciais de pagamento (cartões de débito, crédito e contas para Pix) em um único lugar, para usá-las de forma rápida e segura na hora de pagar. Usamos o Google Pay para criar soluções de maior conveniência, para que o usuário possa escolher a forma de pagamento que ele prefere em cada situação" . Apesar dos avanços em segurança, o Pix por aproximação ainda apresenta alguns riscos, como a realização de transações fraudulentas em caso de perda ou roubo do smartphone. Para mitigar esses riscos, é fundamental que os usuários adotem medidas de segurança, como a utilização de senhas fortes, a atualização do sistema operacional do smartphone e a ativação de recursos de segurança, como a biometria.

O Banco Central e as instituições financeiras estão trabalhando em conjunto para garantir a segurança da tecnologia por aproximação e proteger os usuários de fraudes. Para minimizar o impacto de eventuais fraudes, o BC estabeleceu limites para transações realizadas com dispositivos não cadastrados de até R$200. As instituições financeiras monitoram as transações em tempo real para identificar atividades suspeitas e, em caso de suspeita de fraude, podem bloquear as contas dos usuários para evitar perdas financeiras.

“Os protocolos estabelecidos para a Jornada Sem Redirecionamento nos marcos do Open Finance já garantem a privacidade dos dados dos usuários. Da mesma forma que já acontece com os cartões de débito e crédito, também no caso do Pix, o Google Pay não envia informações da conta do usuário para o varejista para confirmar a transação. O histórico de transações é usado unicamente para consultas dos usuários e nunca vendemos dados de usuários e informações de compras/transações a terceiros, incluindo anunciantes” explica Litvinov.