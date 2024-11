Por que as empresas petrolíferas estão se afastando da energia verde

Quando as empresas de petróleo e gás assumiram compromissos ambiciosos há quatro anos para reduzir as emissões e fazer a transição para a energia renovável, seus negócios estavam em queda livre.

A demanda por combustíveis estava diminuindo à medida que a pandemia se instalava. Os preços despencaram. E as grandes empresas petrolíferas ocidentais estavam sofrendo uma hemorragia de dinheiro, com perdas superiores a US$ 100 bilhões (R$ 576 bilhões), segundo a empresa de consultoria em energia Wood Mackenzie. A energia renovável, ao que parecia para muitas empresas e investidores na época, não era apenas mais limpa - era um negócio melhor do que petróleo e gás.

“Os investidores estavam concentrados no que eu diria ser a narrativa predominante sobre a mudança para a energia eólica e solar”, disse Darren Woods, executivo-chefe da Exxon Mobil, em uma entrevista ao The New York Times na semana passada, em uma conferência climática das Nações Unidas em Baku, Azerbaijão. “Eu sofri muita pressão para entrar no negócio de energia eólica e solar”, acrescentou.

A diferença entre os lucros que as empresas podem obter com a extração de petróleo e gás e os lucros que podem obter com o aproveitamento de energia eólica e solar oscilou acentuadamente em favor dos combustíveis fósseis Foto: Alisha Jucevic / NYT

Woods resistiu, argumentando que a Exxon não tinha experiência nessas áreas. Em vez disso, a empresa investiu em áreas como hidrogênio e extração de lítio, que são mais semelhantes aos seus negócios tradicionais.

Wall Street recompensou a empresa por essas apostas. O preço das ações da empresa subiu mais de 70% desde o final de 2019, elevando sua avaliação de mercado a um recorde de quase US$ 560 bilhões (R$ 3,2 trilhões) em outubro, embora tenha caído desde então para cerca de US$ 524 bilhões (R$ 3,02 trilhões).

O desempenho da gigante americana do petróleo contrasta com o da BP e da Shell, empresas de petróleo e gás sediadas em Londres que adotaram a energia eólica, solar e outras tecnologias, como o carregamento de veículos elétricos. As ações da BP caíram cerca de 19% nesse período, com base nas negociações em Londres, enquanto as da Shell subiram cerca de 15%.

A aceitação renovada dos combustíveis fósseis pelo mercado ressalta um dos principais desafios da redução das emissões globais: A mudança climática apresenta riscos que se agravam ao longo de décadas. Os cientistas afirmam que cada fração de grau de aquecimento causado pelos combustíveis fósseis traz maiores riscos de ondas de calor mortais, incêndios florestais, secas, tempestades e extinção de espécies. Mas os investidores estão concentrados em ganhar dinheiro em meses e anos.

“Se quisermos combater as mudanças climáticas, precisamos fazer com que seja do interesse das empresas e dos consumidores produzir e comprar alternativas de baixo carbono”, disse Christopher Knittel, professor de economia de energia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

A eleição de Donald Trump, que descreveu o aquecimento global como uma farsa, levou a um otimismo ainda maior com relação ao negócio de petróleo e gás.

A diferença entre os lucros que as empresas podem obter com a extração de petróleo e gás e o que podem ganhar com o aproveitamento de energia eólica e solar já havia oscilado acentuadamente em favor dos combustíveis fósseis nos últimos anos.

O retorno médio sobre o capital entre algumas das maiores empresas petrolíferas de propriedade de investidores do mundo, uma medida fundamental de lucratividade, ultrapassou 11% no ano passado, ante 8% negativos em 2020, de acordo com uma análise da S&P Global Commodity Insights. O retorno médio durante esse mesmo período para as principais empresas de energia renovável ficou em torno de 2%. "Se observarmos os retornos relativos para os acionistas, o mercado tem enviado um sinal muito claro de que deseja que as empresas de energia se concentrem em suas competências essenciais", disse Mark Viviano, sócio-gerente da Kimmeridge, uma empresa de investimentos em energia com sede em Denver e Nova York. "Isso não significa abandonar a transição energética, mas significa apenas ser mais pragmático em relação a ela." Em 2020, a BP se comprometeu a reduzir sua produção de petróleo e gás em 40% até o final da década. Menos de três anos depois, ela voltou atrás e disse que aumentaria os gastos com combustíveis fósseis. A empresa deu baixa de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,33 bilhões) em investimentos eólicos offshore no ano passado e recentemente disse querer vender outros ativos eólicos, embora continue a investir em energia renovável. "Estaremos muito, muito focados em retornos, garantindo que os novos negócios concorram em nível competitivo com os negócios históricos por capital escasso", disse o executivo-chefe da empresa, Murray Auchincloss, a analistas financeiros em uma recente teleconferência.

A Shell suavizou ou descartou algumas de suas metas de redução de emissões, ao mesmo tempo em que reduziu as expectativas de crescimento de seu negócio de energia renovável.

Em alta Economia Governo fecha acordo com a Defesa para corte de gastos na previdência dos militares; veja medidas Cinco pontos puxam valorização de imóveis de luxo em São Paulo; veja quais são “Não nos consideramos privilegiados na geração de energia renovável para gerar retornos significativos em relação a outros”, disse recentemente Wael Sawan, executivo-chefe da Shell, a analistas. “Por isso, estamos nos afastando.” Nos Estados Unidos, onde o investimento ambientalmente consciente tem se tornado cada vez mais politizado, os investidores deixaram de questionar regularmente os executivos do setor de petróleo e gás sobre seus planos de transição energética e passaram a se concentrar em projetos com maior probabilidade de elevar os resultados financeiros em breve, disseram os executivos. “Algumas pessoas se precipitaram e seguiram caminhos que acabaram sendo, eu diria, devastadores para seus resultados”, disse Toby Rice, executivo-chefe de uma produtora de gás natural de Pittsburgh, a EQT, em uma entrevista. “Agora eles voltaram ao centro.” Dito isso, o negócio de petróleo e gás está sujeito a grandes oscilações de preços que podem rapidamente fazer fortunas e destruí-las com a mesma rapidez. Antes da pandemia da covid-19, os investidores se afastaram dos produtores nacionais após sofrerem perdas contundentes enquanto as empresas buscavam o crescimento da produção. A energia renovável tende a ser um negócio muito mais estável.

Os investidores ainda esperam amplamente que as empresas de petróleo e gás reduzam suas emissões, entre outras coisas, tapando os vazamentos de metano, um potente gás de efeito estufa. E em todo o mundo, quase duas vezes mais dinheiro está sendo investido em energia limpa do que em combustíveis fósseis, segundo a Agência Internacional de Energia, uma organização com sede em Paris cujos membros incluem os Estados Unidos e outros países industrializados.

“Acho que o objetivo final ainda é amplamente endossado”, disse Dan Pickering, diretor de investimentos da Pickering Energy Partners, uma empresa de investimentos com sede em Houston. “Estamos oscilando em torno de uma inclinação ascendente”.

O próximo ano pode representar um teste para as empresas petrolíferas e seus acionistas.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram de cerca de US$ 78 no ano passado para menos de US$ 70 o barril, reduzindo os lucros das empresas. No próximo ano, é provável que a produção global seja mais de um milhão de barris por dia maior do que a demanda, disse o IEA na semana passada.

“Vamos ver como essas empresas se sairão se o preço do petróleo voltar a cair”, disse Amy Myers Jaffe, diretora do Laboratório de Energia, Justiça Climática e Sustentabilidade da Universidade de Nova York.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.