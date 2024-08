Programa Acredita trava na Câmara por impasse sobre emendas, e medida caduca nesta terça-feira

As MPs são um instrumento do presidente da República para tratar de temas urgentes, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em no máximo 120 dias. O Acredita foi lançado pelo governo em 23 de abril, em um momento de queda na popularidade de Lula. Em junho, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o assunto ainda não havia chegado “nas vias de discussão das minúcias do Legislativo”. Como o deputado alagoano discorda do rito de tramitação das medidas provisórias, o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), apresentou o mesmo conteúdo da MP em formato de projeto de lei.

Designado relator do projeto na semana passada, o líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), apresentou um parecer de plenário — o texto tramita em regime de urgência e não precisa passar antes por comissões. No entanto, Lira adiou todas as votações, incluindo os destaques do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, após uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter suspendido todas as emendas impositivas, até que o Congresso garanta transparência e rastreabilidade para esses recursos.