O que me inspirou foi uma situação vivida na viagem que fiz durante o Carnaval deste ano. Sou fã de ecoturismo e turismo de aventura. E embarquei então para Serras Gerais, no estado do Tocantins. Alojamento em tendas do chamado Safári Camp. Nada de internet nem no Camping e nem durante os longos e sacolejantes percursos feitos de ônibus nas estradas de terra. Era um grupo extremamente simpático de várias famílias com filhos adolescentes. Durante os trajetos para os passeios, trilhas, cachoeiras, cânions etc. - sem internet – o remédio era conversar.

E foi assim que, papeando com a adolescente que ia ao meu lado no ônibus, pude conhecer a história de Tarsila Schultheis Trevisan Assolini, uma menina de 14 anos, que estuda no Colégio Stocco, localizado em Santo André, São Paulo. Ela está no 9º ano do Ensino Fundamental e tem uma bolsa de iniciação científica júnior do CNPq para pesquisar “foguetes”. Uau, foi minha expressão quando ela me contou do que mais gostava na escola.