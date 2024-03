Receita mira pirataria em próxima etapa do Remessa Conforme, voltado a varejistas internacionais

Estão no radar, principalmente, os vestuários e brinquedos, que são da alçada do Inmetro; os eletrônicos, que envolvem a Anatel; e os cosméticos, no âmbito da Anvisa. A ideia é que o instituto e as agências desenvolvam sistemas de gestão de risco para detectar produtos irregulares por amostragem, mas com alta taxa de acerto.

Algo similar do que é já é feito pelo Fisco na importação geral, via contêineres, em que apenas 2% dos itens são escolhidos para fiscalização com base em cruzamento de dados e inteligência artificial. A ideia, portanto, é repassar a expertise da Receita a esses órgãos reguladores.