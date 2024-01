Carros híbridos passam por renascimento enquanto vendas de veículos totalmente elétricos patinam

THE NEW YORK TIMES - Enquanto os Teslas e outros veículos elétricos deslumbravam os compradores de carros com tecnologia futurista e sonhos de um futuro sem gasolina, os carros híbridos começaram a parecer notícia de ontem. As vendas do Toyota Prius, o carro-chefe dos híbridos, caíram 85% em uma década.

PUBLICIDADE Agora, uma desaceleração no crescimento das vendas de carros elétricos levou a General Motors, a Ford Motor e a Volkswagen a retroceder em suas metas ambiciosas para esses veículos. E as vendas de híbridos estão robustas, ressaltando o que pode ser a verificação duradoura da realidade de 2023: muitos americanos são extremamente receptivos à eletrificação, mas não estão prontos para um carro totalmente elétrico. “Os consumidores querem a mesma experiência que tiveram com um carro com motor de combustão”, disse Stephanie Valdez Streaty, diretora de percepções do setor da Cox Automotive. “E ainda não chegamos lá. O preço ainda é a principal barreira para a maioria dos consumidores.”

Preços altos dos carros elétricos e as preocupações com a recarga pública estão levando alguns compradores de carros a optarem pelos híbridos Foto: Brian Kaiser/The New York Times

Os americanos compraram um recorde de 1,2 milhão de veículos elétricos no ano passado, um aumento de cerca de 46% e uma participação de 7,6% em todas as vendas de carros novos, de acordo com a Cox. Mas as vendas de híbridos cresceram ainda mais rápido, 65% a mais de 1,2 milhão, elevando sua participação de mercado de 5,5% para 8%, de acordo com a Edmunds. Com os híbridos plug-in, quase 1 em cada 10 carros novos combina um motor a gasolina com motores elétricos para economizar combustível e aumentar o desempenho.

Os analistas dizem que os preços teimosamente altos dos carros elétricos e as preocupações com a recarga pública estão levando alguns compradores de carros a optarem pelos híbridos, inclusive locatários ou moradores de áreas urbanas que não podem carregar um carro movido a bateria em casa. Os híbridos proporcionam economia na bomba de combustível, sem a necessidade de se conectar à tomada por horas ou planejar viagens com paradas para recarga. Suas baterias são muito menores e custam muito menos do que as baterias dos veículos totalmente elétricos.

Os compradores pagaram cerca de US$ 42.500 em média por híbridos em novembro, de acordo com a Edmunds, em comparação com US$ 60.500 para veículos elétricos e US$ 47.500 para modelos convencionais. Há uma grande variedade de modelos híbridos acessíveis, muitos deles a partir de US$ 30.000 — incluindo um Prius elegantemente redesenhado que atinge o recorde de 24,2 quilômetros por litro. O mercado de veículos elétricos, por outro lado, continua sendo dominado por ofertas de luxo.

O CEO da Ford, Jim Farley, disse que os consumidores comuns são fundamentalmente diferentes dos primeiros usuários que aderiram aos veículos elétricos com pouco incentivo ou instrução das montadoras.

“Os veículos elétricos continuam a crescer com números espetaculares, mas o que está mudando é que as pessoas que os compram não estão dispostas a pagar um preço mais alto”, disse Farley em uma entrevista. “Agora temos que controlar os custos e até mesmo — surpresa, surpresa — fazer propaganda.”

A Ford está reduzindo a produção planejada da picape F-150 Lightning e aumentando a produção da F-150 Hybrid, mais acessível, em 20%. A montadora planeja quadruplicar a produção total de híbridos na esperança de vender 100 mil unidades este ano. Entre eles está a badalada picape compacta Maverick, cuja versão híbrida de 15,7 quilômetros por litro excedeu as previsões de vendas mais otimistas da Ford.

O ressurgimento dos híbridos está beneficiando principalmente a Toyota, a Honda e a Hyundai Motor, incluindo sua marca irmã Kia.

Essas montadoras são responsáveis por cerca de 90% das vendas de híbridos nos EUA, seguidas pela Ford. Todas continuam a investir na tecnologia, mesmo com a GM, a Volkswagen e outras montadoras prometendo se voltar totalmente para os veículos elétricos.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A Honda se superou em 2023, quase triplicando as vendas de híbridos para 294 mil unidades. As versões híbridas do sedã Honda Accord e do utilitário esportivo CR-V agora respondem por mais da metade das vendas desses modelos. Esse Accord combina conforto, qualidade e comodidades de luxo com até 18,7 quilômetros por litro na direção geral, por US$ 33.290 para começar. A caminho de um recorde de vendas nos EUA em 2023, a Hyundai, a Kia e sua marca de luxo Genesis venderam juntas mais veículos elétricos nos Estados Unidos do que qualquer outra montadora, exceto a Tesla. No entanto, a Hyundai Motor continua otimista em relação aos híbridos, mesmo depois que o governo Biden propôs regulamentações que exigiriam que dois terços dos carros novos fossem totalmente elétricos até 2032. “Qualquer pessoa que queira sobreviver nesse negócio está fazendo esses investimentos elétricos”, disse Steve Center, diretor de operações da Kia America. Isso inclui a Hyundai, que se comprometeu a investir US$ 12 bilhões em fábricas no Alabama e na Geórgia.

Mas Center acrescentou que um veículo elétrico pode não atender às necessidades de um “cowboy em Montana com uma caminhonete”. Os híbridos podem ajudar a reduzir as emissões desses tipos de veículos mais rapidamente, disse ele.

Demanda por carros elétricos diminuiu Foto: Qilai Shen / The New York Times

Center fez uma previsão ousada: à medida que os carros com motor a combustão se tornarem obsoletos, todos os modelos a gasolina restantes adotarão a eletrificação na forma híbrida. Os carros a gasolina não poderão competir sem ela, pois os consumidores e os órgãos reguladores exigem maior economia de combustível e menos emissões.

Dave Cooke, analista sênior de veículos da Union of Concerned Scientists, disse que os híbridos são uma ferramenta essencial e acessível que permite que milhões de motoristas usem menos gasolina, mas continuam sendo uma tecnologia de transição. As metas de longo prazo para a mudança climática ainda exigem uma mudança para veículos elétricos alimentados por uma rede de energia renovável, disse ele.

“Em nossos comentários para a EPA e para o setor, a ideia é ‘Ei, coloque um híbrido em tudo’”, disse Cooke, referindo-se à Agência de Proteção Ambiental. “Mas ainda precisamos de padrões mais rígidos para garantir que os fabricantes de automóveis enfrentem regras sobre o que é tecnologicamente viável.”

Cooke observou que a economia de combustível da frota do país se manteve estável por anos, em parte devido à mudança para picapes e SUVs. Os ganhos recentes são totalmente atribuíveis ao aumento dos veículos elétricos, com os híbridos desempenhando um papel insignificante.

Chris Harto, analista de políticas de transporte e energia da Consumer Reports, concordou com essa avaliação. “Os híbridos ganham algum tempo, mas os veículos elétricos são o caminho que precisamos seguir” para atingir as metas climáticas, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.