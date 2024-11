The Economist: Retorno da Trumpeconomics anima mercado, mas assusta o mundo

Quase que universalmente, os economistas afirmam que essas tarifas pesadas levariam a preços mais altos para o consumidor e agiriam como um entrave para o investimento e o crescimento. Essa é uma ironia potencialmente cruel para os eleitores americanos, uma vez que a raiva em relação à inflação durante o governo de Biden ajudou a alimentar o apoio à reeleição de Trump. Muitos republicanos no Congresso também estão menos entusiasmados com as tarifas; uma tendência tradicional de livre comércio permanece viva, embora dificilmente próspera, no partido.

Mas qualquer oposição por parte deles pode não ser muito significativa. Os assessores de Trump, principalmente Robert Lighthizer, representante comercial dos Estados Unidos em seu primeiro mandato, estão elaborando planos para usar ordens executivas e poderes de emergência até então não testados para impor tarifas generalizadas.

Não está claro se esses poderes funcionarão de fato como eles esperam. As empresas certamente contestarão as tarifas nos tribunais e poderão conseguir anulá-las. Portanto, Trump pode começar com tarifas menores e mais direcionadas antes de tentar impor taxas universais. A Casa Branca terá mais facilidade para impor novas tarifas punitivas à China como subproduto de investigações anteriores sobre suas práticas comerciais.

As tarifas também certamente provocarão retaliações. Na Europa, as autoridades já elaboraram listas de taxas que podem ser impostas aos produtos americanos. A China provavelmente irá atrás de produtos agrícolas, da soja ao milho. Outros países se sentirão tentados a seguir o exemplo, mas também tentarão obter isenções das tarifas de Trump. Isso será especialmente verdadeiro para o Canadá e o México, cujas fortunas estão intimamente ligadas ao comércio com os Estados Unidos; o peso caiu para o nível mais baixo em dois anos no dia seguinte à eleição, antes de recuperar parte do terreno perdido, em meio a temores de que as tarifas de Trump possam significar problemas para a economia mexicana.

Devido ao tamanho e à diversidade de sua economia, os Estados Unidos podem estar mais bem protegidos do que a maioria de uma guerra comercial global - isso, juntamente com os rendimentos mais altos do Tesouro, ajuda a explicar o aumento do dólar após a vitória de Trump. O perigo muito real para o mundo é um crescimento mais fraco, preços mais altos e cadeias de suprimentos mais frágeis.