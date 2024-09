Fed corta juro nos EUA em 0,50 ponto porcentual, a 1ª queda em 4 anos

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa dos Fed Funds em 50 pontos-base (0,50 ponto porcentual), para a faixa entre 4,75% a 5,00% ao ano, em comunicado divulgado às 15h desta quarta-feira, 18. A decisão, por 11 votos a 1, leva à primeira queda no juro americano desde 2020, ano em que se iniciou a pandemia de covid.

PUBLICIDADE Ao decidir pela redução dos juros em 0,50 ponto porcentual, o Fed apontou em comunicado que seus dirigentes têm registrado “maior confiança de que a inflação está se movendo sustentavelmente em direção a 2% e julga que os riscos de atingir seus objetivos para emprego e inflação estão aproximadamente equilibrados.” De acordo com o documento, “o cenário econômico é incerto e o Comitê está atento aos riscos dos dois lados do mandato duplo.” O comunicado ressaltou que os dirigentes do Fed “estão fortemente comprometidos em apoiar o máximo emprego e retornar a inflação para seu objetivo de 2,0%”.

Projeções para desemprego

A mediana da projeções dos dirigentes do Fed para a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 2024, 2025 e 2026. No longo prazo, as estimativas ficaram inalteradas.

Para 2024, a mediana das estimativas para a taxa de desemprego saiu de 4,0% em junho para 4,4%.

Para 2025, a projeção subiu de 4,2% para 4,4%.

Para 2026, a expectativa passou de 4,1% para 4,3%.

Para 2027, a taxa foi projetada em 4,2%.

No longo prazo, a mediana das projeções para taxa de desemprego seguiu em 4,2%, similar ao projetado em junho.

Gastos com consumo

O Fed revisou para baixo as projeções de inflação pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) em 2024 e 2025. Para 2026 e longo prazo, as projeções ficaram estáveis.

A estimativa para 2024 caiu de 2,6% em junho para 2,3%.

Para 2025, a mediana caiu de 2,3% para 2,1%%.

A mediana de 2026 e de longo prazo se mantiveram estáveis em 2,0%.

A mediana das projeções para o núcleo do PCE (que exclui itens voláteis, como alimentos e energia) também caiu em 2024 e 2025. Para este ano, a projeção passou de 2,8% em junho para 2,6%. A mediana de previsão para 2025 saiu de 2,3% para 2,2%. Para 2026, a projeção ficou estável 2%. Não há projeções para o núcleo do PCE no longo prazo.

O Federal Reserve também cortou a taxa sobre o compulsório bancário em 50 pontos-base, de 5,4% para 4,9%, a mesma magnitude da redução anunciada para os retornos dos Fed Funds. A taxa de desconto passou de 5,50% para 5,0%. Ambas as decisões foram unânimes. A vigência começa nesta quinta-feira, 19.

Mudança de texto e de tom

O Fomc alterou a redação do trecho do seu comunicado que trata da inflação, destacando progressos nessa seara.

No comunicado anterior, o Fomc dizia no fim do primeiro parágrafo que “a inflação diminuiu no ano passado, mas continua um pouco elevada. Nos últimos meses, houve algum progresso adicional em direção à meta de inflação de 2% do Comitê”.

Desta vez, substituiu o trecho por “a inflação fez mais progressos em direção ao objetivo de 2% do Comitê, mas continua um tanto elevada”.

No texto de 31 de julho, os dirigentes do Fed consideravam que o Comitê “julga que os riscos para atingir suas metas de emprego e inflação continuam a se mover para um melhor equilíbrio”. Agora, avaliaram que o “Comitê ganhou maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%, e julga que os riscos para atingir suas metas de emprego e inflação estão aproximadamente em equilíbrio”.

A decisão de reduzir os juros em 0,50 ponto porcentual não foi unânime, pois a dirigente Michelle Bowman votou por um corte de 0,25 ponto porcentual nesta reunião.

Qual era a expectativa do mercado

